MENTIRA I POR

En tristea observem cóm, damunt de bases indignes per falses, caramullen perillosa ona que trenca Catalunya i nos amenaça a tots. Sobre els invents d'una història pròpia, farcida de culpes cap als demés, encolomant-nos fracassos seus, mostren en apropiació indeguda glòries que són alienes. En la galería de personages històrics catalans no fallen Ausias March, Joanot Martorell, etc. escritors clàssics valencians. Direu que és cosa de llengua, pero ¿i Sorolla?

L'exageració falsària, que reescriu lo que no li agrada; derroca i refà un «Barri gòtic» allà a on convinga, inventant-se unes fronteres per a l'adés fosca Catedral, ben bastides ara per «la dictadura» a colp de pedrapiquers de «regiones devastadas». Com l'inventada llengua de Fabra, trencant en el provençal pare escrit de branques germanes, per a usurpar una supremacia idiomàtica, tan ben venuda que ofega a la llengua valenciana. Les esquerres governants premien, reguen en subvencions i paguen per embotir-nos 'butifarra catalina'.

'Pujol: Todo era mentira' és un libre que obri els ulls, posant en evidència i documentant el cóm, sobre els sentiments falsejats, sura l'interés de qui saquejà i enganyà, posant en paraïsos fiscals els capitals, fent creure lo de «Espanya nos roba». Pero si sobre les mentires abusen de la bona fe d'aquells que creuen en millorar sobrestimant-se i contra qui siga, ara la por, traent a ballar aches de fòc, tipo nazi o fogueres dels ku klux klan, opta per acollonar la raó.

Són cada dia manco, pero també la mentira del pacifisme català, ensenya orelles de 'Semana tràgica' per enfollides masses. Em dol pels bons catalans. Mentres m'indigne més per vore l'alegria dels que ací els riuen, festegen i abonen; justifiquen i disculpen als violents; perque juguen en irresponsabilitat intolerable, que pot dur a la verdadera tragèdia. Ixcà que 'el seny' allí, ací el trellat, desmonte les mentires, mentres empresona als perillosos i paguen els lladres. Convé recordar cóm, junt als demés, Barcelona se feu gran. No el malvenut curnial pobletà, excluyent i a la contra, ballant la sardana en tancat rogle.