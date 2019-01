HABLEMOS DEL CENTENARIO

Como esta columna se publica los miércoles me resulta imposible hacerme eco del resultado del partido de Copa de ayer, ya que envío el texto el martes a mediodía. Y del partido, gran actuación del sábado contra el Villarreal, ya está todo dicho. Fue el mejor encuentro de la temporada y por fin salimos de Mestalla sin haber sufrido y sonrientes. Así que ojalá hubiese podido titular mi columna de hoy 'A semis' pero no puedo porque la enviaré sin saber el resultado, que espero sea el que todos queremos, porque 'Mestalla quiere la Copa'. Pero siempre hay algo que contar de este club que está a pocos días ya de celebrar su Centenario. Por eso voy a lanzar algunas ideas que me han venido a la cabeza y creo podrían ayudar a engrandecer esta celebración, acercar el Centenario a la ciudad y hacer que se respire ambiente futbolero por unos días por los rincones de Valencia. Y, sobre todo, a concienciar a los valencianos y valencianistas de lo que significa este acontecimiento para la ciudad.

El pasado sábado coincidí con el presidente Anil Murthy en el campo del Atlético del Turia, junto a las Torres de Serranos. Allí jugaba mi sobrino contra el Amistat. El derbi de la jornada en su liga porque se enfrentaban primero contra segundo y la expectación era máxima. Ganó mi sobrino Nicolás, 5 a 2, todo hay que decirlo. Murthy estaba allí porque su hijo también jugaba. Como un padre más, un fin de semana cualquiera, madrugando y animando al niño. Y cuento esto porque sería bonito que los jugadores del primer equipo, cuando sus compromisos se lo permitan, exjugadores, representantes del club se pasasen por estos campos donde miles de niños juegan todos los fines de semana y donde se respira un bonito ambiente de fútbol y de valencianismo. ¡La ilusión que les haría a estos niños ver aparecer por allí a algunos de sus ídolos! Hay que apoyar el fútbol base valenciano y hacer que esos miles de niños, muchos del Valencia CF, vivan también el Centenario.

Se debería también ir a los colegios, visitarlos, dar alguna charla, jugar un rato con los alumnos, firmar autógrafos, regalar bufandas, gorras o camisetas. Cualquier iniciativa en este sentido es buena porque al final los niños, los más jóvenes, son el Valencia del futuro y ellos tienen que sentirlo, quererlo y cuidarlo para que cumpla 100 años más y podamos seguir celebrándolo. Y por cierto, que la final de la Copa del Rey se juegue en Sevilla para mí es una buena noticia. Lo que no lo es tanto es la desidia y la imagen que ha dado del Valencia al ofrecer un proyecto sin consistencia. En esto, nuestros políticos, junto con el club, deberían haber hecho algo más y se han escondido. Eso si, el 25 de mayo, si el Valencia juega esa final, todos estarán allí. Y el 26 de vuelta porque hay que votar.