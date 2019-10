DÍAS SIN FÚTBOL

A veces se agradece el parón liguero por los partidos de la selección porque nos ayuda a olvidarnos, aunque sólo sea por unos días, de la tensión que vivimos en los últimos meses. Y es que parece que cuando el Valencia no juega los problemas son menos. Aunque nada más lejos de la realidad. Una se pone a escudriñar en redes sociales, a leer y a escuchar para ver cómo están los ánimos de la afición después de unas semanas moviditas y te encuentras con mil historias. Y de entre todas ellas quiero destacar una que me ha llamado la atención. Es la historia de un aficionado valencianista que vive a más de 700 km de Valencia y que publicó en twitter que no podía comprar la entrada junto a los aficionados valencianistas que van a viajar a Lille el próximo miércoles día 23, porque no tenía la nacionalidad española y al comprar la entrada tienes que poner el DNI y retirarla en las taquillas de Mestalla. El chaval lleva más de 25 años apoyando desde la distancia al Valencia como miles de valencianistas alrededor del mundo. Valencianistas sin documentación española pero sí con corazón 'blanc i negre'. Como era de esperar las redes sociales echaron humo y las muestras de solidaridad no se hicieron esperar. El club, que no fue ajeno a esta situación, también reaccionó y se comprometió a solucionar el problema de este aficionado. Así sí, presidente. Estos detalles ayudan a mejorar la imagen del club. Ojalá muchos menos gestos de mandar callar y más de estos. Y espero ver a Mickael, que así se llama, y a muchos valencianistas más, juntos, en Lille. Pero me temo que no seremos tantos como holandeses vinieron a Mestalla no hace mucho. Y de esto también quiero hablar. Cuando vamos a otros estadios, principalmente fuera de España, nos ubican a todos en una misma zona. Las entradas las pone a la venta por internet el club y se adquieren en taquillas. Si no es así es difícil conseguir una entrada. Sin embargo, cuando nos visitan, el club pone a la venta por internet miles de entradas facilitando a los aficionados visitantes que puedan adquirir su localidad en cualquier zona de Mestalla. Esta situación debería controlarse y limitar la venta por internet. Ya lo dije pero insisto, el club debería replantearse también el tema de los desplazamientos en Champions y organizar viajes para los aficionados que quieran acudir a algún partido. Para el partido de Lille, por ejemplo, el precio de las entradas es asequible, pero el problema es el viaje y el precio del desplazamiento. Si el club pusiese aviones de ida y vuelta ya os digo yo que más de 2 y 3 llenaríamos. En momentos convulsos como los que vivimos, pequeños gestos como estos, si bien no acallarán a la afición, que motivos tiene para no callar, serían bienvenidos y otro gesto sería que Mateu se quedase.