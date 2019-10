Una nueva decepción y una nueva alegría. En pocos días pasamos de no saber a qué jugar a hacerlo como los ángeles. Este equipo parece estar deshojando la margarita, hoy juego bien y el próximo lo hago de pena. Esperemos que la victoria en San Mamés marque un antes y un después en esta temporada.

El antes. Después del partido contra el Getafe empecé a preocuparme de verdad. A Mestalla se le ha perdido el respeto. Mestalla ya no impresiona. Se ha convertido en un campo al que los rivales vienen sabiendo que pueden sacar algo positivo. El equipo en casa ya no juega con la soltura que lo solía hacer. El equipo sufre y, aunque la afición les anime, esa fuerza no les llega.

Es verdad que hemos cambiado de entrenador, bueno nos lo han cambiado, y que hay que darle tiempo al nuevo pero lo que vimos el pasado miércoles contra el Getafe deja muchas dudas. Y ojalá me equivoque y dentro de unas semanas volvamos a ser el equipo que fuimos no hace mucho. Lo que les pasa por la cabeza a los jugadores sólo lo saben ellos. Pero podemos imaginarnos que siguen atenazados por lo ocurrido y les cuesta mirar el futuro con optimismo. Entre otras cosas porque ven que este proyecto en el que confiaban está haciendo aguas por todas partes. No le echaré yo la culpa de los resultados al cambio de sistema porque los futbolistas son profesionales y cobran mucho dinero como para saber jugar a lo que diga el entrenador. Pero si que les puedo exigir, creo que tengo derecho, implicación y lealtad. Si no lo hacen por la propiedad que lo hagan por los aficionados.

El después. Siete años hacía que no ganábamos en San Mamés y lo hemos vuelto a hacer cuando más lo necesitábamos. El equipo demostró que no se ha olvidado de jugar al fútbol como lo hacía la temporada pasada. Y lo más importante, se les vio disfrutar jugando. Hasta Celades parece haberse dado cuenta. Y como bien dijo el míster, no ha venido a cambiar nada sino a aprovechar y sacar partido de lo que tiene, que es mucho y bueno.

Ellos tienen la posibilidad de revertir la situación. Y saben que a nosotros nos tendrán siempre apoyándoles. Cuando en Mestalla, en el partido contra el Getafe, se empezó a oír el grito de «Peter vete ya» gran parte de la grada silenció ese cántico para convertirlo en gritos de apoyo al equipo. Y me gustó esa reacción de un público que sabe que así no se ganan partidos y que es consciente que hay que dejar de lado lo extra deportivo si queremos sacar esto adelante.

Hoy vuelve la Champions a Mestalla y espero que veamos lo que vimos en San Mamés. Un equipo comprometido y luchador. Ojalá un antes y un después de esta rocambolesca historia, pero es que ha habido tantos.