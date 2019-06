EL DEBATE DE LOS ABONOS

Llega el momento de olvidarnos, aunque sólo sea por unos días, del título de Copa y la Champions y pensar en la próxima temporada y es que toca rascarse el bolsillo. Siempre que se anuncia la campaña de renovación de abonos estamos abocados a vivir unas semanas de turbulencias. Y es que casi nadie está contento por diferentes motivos. Yo me encuentro entre esos aficionados y voy a exponer mis dudas.

El club dice que se recompensa con un 15% a aquellos que hayan ido a todos los partidos de la temporada, un total de 30 y con un 10% a los que al menos hayan asistido a 24. Pues bien, yo he ido a 29, sólo me he perdido el Valencia-Ebro de Copa y seguro que sería por una causa de fuerza mayor. Pues bien, por un partido, el descuento es del 10 y no del 15% y esa diferencia se nota y mucho. Sí, es verdad que no he ido a uno, pero también es verdad que fuimos muy pocos los que estuvimos en el partido del diluvio en Mestalla. ¿Eso no cuenta? Y también somos muchos los que seguimos al equipo fuera de Mestalla, ¿eso tampoco cuenta? ¿No cuenta, por ejemplo, haber ido a Sevilla a la semifinal de Copa contra el Betis? ¿No cuenta haber estado en Londres para ver y animar al equipo contra el Arsenal? Y, sobre todo, ¿no cuenta ser ya más de 30 años socia? ¿No es esta la mayor demostración de fidelidad y amor a este club? ¿Y por esto no hay descuento?

Y luego está el tema del 'asiento libre'. Si no vas a algún partido puedes ceder el pase al Valencia y si venden tu localidad para ese partido el 40% del precio pagado se te descontará del precio del abono para la próxima temporada. Digo yo, e imagino que muchos harán lo mismo, que cuando no puedo ir a Mestalla por algún motivo el pase se lo dejo a un familiar, a mis sobrinos o hermanos o a algún amigo que le apetezca. Si yo no voy, prefiero dar el gusto a alguien cercano que ponerlo a la venta. Podría hacerlo por dinero pero ni por esas. Me gustaría saber cuántos aficionados obtienen descuento del pase por cumplir con esta premisa. No se me olvida el descuento a jubilados, que está muy bien, pero a ellos es difícil aplicarles el descuento de la fidelidad o sea, que es difícil que sumen dos descuentos. Porque muchos, según horarios y en invierno con el frío, no acuden casi seguro a todos los partidos.

En resumen, el precio del pase sube, como todos los años, que bien podían hacerlo cada dos o tres años, y te ofrecen descuentos, casi insignificantes, de los que apenas te puedes beneficiar. Eso si, nosotros cada año ahí estamos, ahorrando todo el año para poder renovar y llenando Mestalla en cada partido.