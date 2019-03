A LA CAZA DEL VOTO JOVEN

Como era previsible, Joan Ribó no se salió del guión establecido y afirmó que de prohibir verbenas, nada de nada, ni siquiera la del entorno de la Lonja, aunque al final de la misma los muros de los Santos Juanes -la iglesia que va a restaurar la Fundación Hortensia Herrero- sirvieran de mingitorio para algunos de los participantes en el botellón. Lo que lógicamente no se atrevió a añadir, aunque lo piense, es: no sea que se nos enfaden los jóvenes. Un caladero electoral en el que el actual alcalde, y con él su formación, Compromís, piensa pescar buena parte de sus votos. Y es que a nadie se le escapa que la brecha de edad se ha convertido en España casi en un abismo cuando llegan las citas con las urnas, de tal modo que las siglas tradicionales (PP y PSOE) son las preferidas por los adultos y las personas mayores, mientras que los votantes de menos edad se decantan por Podemos, Ciudadanos y partidos nacionalistas (la gran incógnita es Vox, que seguramente captará apoyos en todos los tramos).

De algún modo, pero con notables diferencias, Ribó trata de copiar el modelo Manuela Carmena, que no pasa de ser una reedición del estilo Tierno Galván, el viejo profesor enrollado que caía bien a los jóvenes por su colegueo, a pesar de los muchos años que separaban a uno de los otros. Pero las personalidades son muy diferentes y el dirigente nacionalista no ha conseguido labrarse esa imagen de dirigente cercano y especialmente comprensivo con los problemas e inquietudes de los ciudadanos de menos edad, entre otras cosas porque no se la ha trabajado. Cuestión diferente es que trate de explotar el rendimiento de unas políticas de movilidad que al estar centradas en el fomento del uso de la bicicleta encuentran -por motivos más que evidentes- mucha más comprensión y respaldo entre la juventud que en el resto de la población, con especial incidencia en unas personas mayores que caminan con más miedo porque ya no se enfrentan sólo al riesgo de coches y autobuses sino también al de bicis y patinetes, muchos de ellos circulando impunemente por las aceras..

Ribó, como Compromís, busca el voto joven, el de los electores nacidos y educados con la Llei d'ús i ensenyament del valencià, el de los nativos digitales , el de los usuarios de las redes sociales, el que tiene como referentes intelectuales, culturales y sociales a youtubers e influencers, las generaciones del 15-M, del 8-M y la ley del matrimonio homosexual. Busca salir reelegido con el respaldo de los usuarios habituales del carril bici -su única obra reconocible en toda la ciudad- y de los botellones y las verbenas falleras, que no son los falleros de las comisiones. Esa es su esperanza para dar la vuelta a unas encuestas que no le auguran mantenerse en el despacho de la chimenea.