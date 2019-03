ALMODÓVAR Y BOB POP

Agradecí mucho que en la visita de Almodóvar al programa de Buenafuente le acompañase Bob Pop durante un rato. Eso hizo diferente la entrevista con el director, que cualquiera de sus seguidores creería haber visto ya. El cineasta manchego volvió a contar que la película no es una biografía al uso, porque nunca se enamoró de un albañil, aunque pudiera haberlo hecho. Aseguró que una de las conversaciones que madre e hijo mantienen en el filme no tuvo parangón en su vida real, aunque siente que podría haber pasado. Y repitió que Banderas tenía permiso para imitarle, pero que se comportó como un soldado raso y renunció a hacerlo.

Hemos leído y oído a Almodóvar a menudo en los últimos días, fruto de la inmensa campaña de promoción que han montado desde la productora para lanzar el 21 trabajo de su carrera, 'Dolor y gloria'. Percibo un ánimo colectivo de que esta vez salga bien, después de que los últimos títulos del director no hayan funcionado como se esperaba. Si le va bien a Almodóvar nos favorece a todos; es un embajador estupendo, que ha dado a conocer las costumbres y la idiosincrasia españolas por todo el mundo.

El hecho de que en sus entrevistas se hayan repetido las preguntas y respuestas se debe a que no ha querido opinar sobre asuntos que no tuvieran nada que ver con su película. Teme que los titulares destaquen sus declaraciones políticas o sociales y se generen polémicas que no pueda controlar. Es una pena. En estos tiempos de corrección política, nos perdemos voces imprevisibles y genuinas como las de Almodóvar.

Por eso resultó un acierto que lo acompañara Bob Pop y que a este se le soltase la lengua. Dice que le pasa a menudo, sobre todo cuando se pone nervioso. Los espectadores le agradecimos las anécdotas que reveló de la fiesta que se celebró en la Joy Eslava a propósito del preestreno del filme. Pero, sobre todo, fue plausible la naturalidad con la que mencionó la esclerosis múltiple que padece para hablar de lo que significa convivir con el dolor. En tiempos de formalismos y corsés, la valentía televisiva es un valor añadido.