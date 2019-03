El monte valenciano, sin protección

Los agentes medioambientales denuncian el olvido de la Generalitat

Los agentes medioambientales la califican como una legislatura en blanco. Sus principales reivindicaciones no han sido atendidas por el Consell. Únicamente se les ha renovado una veintena de vehículos en una flota con unidades que tienen 25 años de antigüedad y se les ha proporcionado ropa de invierno. Denuncian la falta de material moderno y, sobre todo, se quejan de que no se ha aprobado una ley que regule las funciones del cuerpo. Desde la plataforma que agrupa a la mayor parte de los integrantes del colectivo, apuntan que «ni siquiera han puesto en marcha medidas que no suponían ningún gasto público, eran a coste cero».

Es una plantilla compuesta por 264 agentes con una media de edad que ronda los 50 años. Es el mismo número que patrulla los montes de Asturias o Madrid donde la superficie a cubrir es mucho menor. Durante estos cuatro años sólo se han cubierto 17 plazas, siete de ellas por la vía de la promoción interna.

Durante los últimos meses han mantenido una abierta confrontación con la Conselleria de Medio Ambiente que les ha llevado a diversas medidas de protesta como negarse a conducir los vehículos y a interponer una denuncia en los juzgados.