Les Corts abronca al Consell y pide cambios en la prevención de incendios Estado de los terrenos afectados por el incendio de Llutxent del pasado verano. / juanjo monzó Los grupos exigen a Medio Ambiente que incremente la gestión forestal, el cuidado del monte y la colaboración con el sector J. SANCHIS Jueves, 21 febrero 2019, 00:59

Una vez más Les Corts ha vuelto a afear la política medioambiental del gobierno valenciano. En esta ocasión ha sido una moción presentada por Ciudadanos en la que se cuestiona la política de prevención de incendios y reclama incrementar la gestión forestal, tal y como está pidiendo desde el sector en la Comunitat Valenciana.

La moción salió adelante con el respaldo de Partido Popular, Ciudadanos y Podemos, que se desmarcó del PSPV y Compromís, que rechazaron la iniciativa.

La propuesta salió adelante después de la interpelación que la diputada de Ciudadanos Rosa García hizo a la consellera de Medio Ambiente, Elena Cebrián. García recriminó la escasa gestión forestal. «El problema es que en Compromís se encuentra Equo, una formación partidaria de que no hay que tocar el monte, que se regenera solo. Y estamos viendo las consecuencias», destacó la parlamentaria.

La moción reclama un centro valenciano de propiedad forestal para que impulse la gestión

Los grupos exigen al Consell el desarrollo de los planes de ordenación de recursos forestales e impulsar la colaboración público-privada en la gestión de los montes. Hay que tener en cuenta que el 60% de estos suelos en la Comunitat es de propiedad privada. En este sentido, también se pide la elaboración por profesionales y expertos en la materia de unas instrucciones técnicas de ordenación de los bosques

La principal aportación de Podemos a la moción fue poner plazo a las diferentes actuaciones. Así, el segundo punto exige a la Conselleria que ante de que finalice el año se ponga en marcha un plan de pago por servicios ambientales. También reclama que antes de la misma fecha se impulse el asociacionismo forestal en todas las demarcaciones de la Comunitat para mejorar la gestión de los montes valencianos.

Además, se reclama la puesta en marcha de campañas que favorezcan el consumo de productos forestales en colaboración con los distintos municipios. Se insta al Consell, por otro lado, para que impulse la creación del Centro Valenciano de la Propiedad Forestal, también antes de que acabe este año. La entidad se debe encargar de la «adecuada» gestión de los montes de titularidad privada y la corresponsabilidad de los propietarios.

Por último, la moción reclama que se constituyan los consejos forestales de cada una de las doce demarcaciones antes del 31 de diciembre de 2019. La propuesta, añadida por Podemos, recuerda que estos órganos participativos tenían que haber estado creados en 2018.

La crítica a la gestión de forestal del Consell ha sido continua a lo largo de la legislatura que ahora termina, especialmente desde el Partido Popular. El argumento principal esgrimido es la escasa actividad silvicultora impulsada. La portavoz del PP de Medio Ambiente en Les Corts, Elisa Díaz, indicó que habían apoyado la moción porque recoge la política que han venido reclamando durante los últimos años. En este sentido, recordó que el problema no es que la Conselleria de Medio Ambiente no destine muchos recursos a la gestión forestal, «sino que encima no se gasta todo lo que se presupuesta».

La moción, por otro lado, viene a recoger muchas de las reivindicaciones formuladas por el sector agrupado en la Plataforma Forestal Valenciana. Desde esta asociación han reclamado continuamente al gobierno de la Generalitat que incremente la gestión forestal de los montes y ha denunciado el estado en el que se encuentran.