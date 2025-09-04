Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Un informe del Parlamento Europeo reconoce que el valenciano es una lengua diferente del catalán
Un tren de Metrovalencia en una imagen de archivo. L.P

Metrovalencia cambia los horarios de la Línea 3 este viernes

Será de forma excepcional, con motivo de la celebración de la fiesta de los Disfraces de Rafelbunyol

S.B

Jueves, 4 de septiembre 2025, 13:41

Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) ampliará el servicio de la Línea 3 de Metrovalencia (Rafelbunyol-Aeroport) durante toda la noche de este viernes, 5 de septiembre, con motivo de la celebración de la fiesta de los Disfraces de Rafelbunyol.

El resto de líneas de metro y tranvía prestarán servicio a las personas usuarias hasta cerca de las tres horas de la madrugada, gracias a la oferta nocturna que funciona los viernes, sábados y vísperas de festivos.

El dispositivo especial previsto en la Línea 3 contará con circulaciones adicionales al servicio nocturno en el tramo comprendido entre las estaciones de Rafelbunyol y Avinguda del Cid, hasta enlazar con las circulaciones ordinarias de primera hora del sábado 6 de septiembre.

Las principales estaciones subterráneas, entre Alboraya Peris Aragó y Avinguda del Cid, y de superficie de la Línea 3 de Metrovalencia permanecerán abiertas durante la noche del viernes.

FGV reforzará el dispositivo de seguridad y supervisión en coordinación Ayuntamiento de Rafelbunyol, Guardia Civil, Policía de la Generalitat y la Policía Local de esta misma localidad.

Todos aquellos usuarios que deseen ampliar la información de horarios y frecuencias de este servicio pueden consultarlos en la página oficial de Metrovalencia.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un hombre asesina a tiros a otro por la espalda en plena calle en Xirivella
  2. 2 La Inspección de Trabajo transforma cientos de contratos de Educación en fijos antes de que comience el curso
  3. 3 Tres vecinos persiguen y retienen a un ladrón que robó el bolso a una mujer en Valencia
  4. 4

    Ascienden a 17 los muertos por el descarrilamiento del funicular de La Gloria en Lisboa: «Sólo pudimos echar a correr»
  5. 5 Detenido por atropellar a un hombre tras una discusión de tráfico en Valencia
  6. 6 La Policía reduce con una pistola eléctrica a un hombre que acosó a una mujer en un garaje de Valencia
  7. 7 Dos españoles, entre las víctimas del descarrilamiento del funicular en Lisboa
  8. 8 El herido en el tiroteo de Alfafar se enfrenta a un año de cárcel por colaborar en la fuga de un preso
  9. 9 Los destinos a los que deja de volar Ryanair este invierno y los 5 aeropuertos en los que elimina hasta el 46% de billetes de avión
  10. 10 Se buscan 4 personas mayores de 60 años para compartir pisos en un «pueblo mágico» de Valencia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Metrovalencia cambia los horarios de la Línea 3 este viernes

Metrovalencia cambia los horarios de la Línea 3 este viernes