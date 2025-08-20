Programa completo de las Fiestas de Rafelbunyol 2025: horario de la noche de disfraces La festividad se lleva a cabo del 29 de agosto al 9 de septiembre

Imagen de archivo de unas señoras cenando en la noche de disfraces.

Luna Catalán Valencia Miércoles, 20 de agosto 2025, 11:54 Comenta Compartir

Un año más, Rafelbunyol ya tiene todo listo para celebrar sus esperadas fiestas patronales. A partir del viernes 29 de agosto, hasta el martes 9 de septiembre, el municipio dará inicio a doce días de fiesta con el tradicional chupinazo. La programación incluye actos religiosos, culturales, y actuaciones musicales para todos los públicos.

Por otra parte, durante la semana previa se celebrará la 'Semana Deportiva'. Del 24 y 25 de agosto hasta el jueves 28, el municipio llevará a cabo una serie de campeonatos en diversos deportes, como fútbol o pádel; además de concursos de diversos juegos de mesa.

Programa completo de las fiestas de Rafelbunyol 2025:

DEL DOMINGO 24 AL JUEVES 28 DE AGOSTO

Semana de truc, parchís y ajedrez. Las personas que quieran participar pueden incribirse hasta el 17 de agosto, en los bares de la localidad o por correo. La entrega de trofeos será el jueves 28 en la plaza de la Puríssima.

DEL LUNES 25 AL JUEVES 28 DE AGOSTO

En las instalaciones deportivas se disputarán varios campeonatos. En la categoría infantil, de 6 a 12 años (mañanas) se realizarán de fútbol, frontón, natación y colpbol. En la categoría de jóvenes (de 13 a 17 años) y adultos, se jugará a frontón, tenis, pádel, squash, fútbol 7 y baloncesto. La entrega de trofeos tendrá lugar el jueves 4 de septiembre a las 20 horas.

JUEVES 28 DE AGOSTO

21.00 horas: Nit d'albaes a cargo de las Hijas de María 2025. Darán inicio en la puerta de la Iglesia.

VIERNES 29 DE AGOSTO

10.00 horas: Parque infantil con hinchables acuáticos. A continuación, fiesta de la espuma en la plaza de la Puríssima con almuerzo para los más pequeños y pequeñas.

18.30 horas: Animación con DJ y multitud de sorpresas.

19.30 horas: Desde el balcón del Ayuntamiento, se dará inicio a las Fiestas con el Chupinazo.

20.00 horas: Correbars.

00.00 horas: Noche de remember en la zona Late Creueta.

SÁBADO 30 DE AGOSTO

10.30 horas: Pasacalles de las festeras con la banda de música 'La Primitiva'.

12.00 horas: Ofrenda a la Virgen de la Inmaculada desde la palza.

00.00 horas: Orquesta 'Sin Complejos Band' en la zona Late Creueta.

DOMINGO 31 DE AGOSTO

08.00 horas: Volteo de campanas y señal de despertà.

10.30 horas: Pasacalles hasta la iglesia con la banda de música de La Primitiva.

12.00 horas: Misa solemne en honor a la Virgen de la Inmaculada.

13.00 horas: La banda de música de 'La Primitiva' acompañará a las festeras a la plaza de la Puríssima para dar inicio al 'bombardeo' a cargo de la Pirotecnia de Alto Palancia.

18.30 horas: Pasacalles hasta la Iglesia con 'La Primitiva'.

20.00 horas: Procesión. Recorrido: calle Major, Vicente Soriano, Padre Salvador, Juan Bautista Fenollosa, Ausiàs March, Joan Lluis VIves, Bobalar, Magdalena, Josep Maria LLopis, Màrtirs y Major hasta la puerta de la Iglesia.

00.00 horas: Orquesta 'Monaco Party', en la zona del Late Creueta.

LUNES 1 DE SEPTIEMBRE

12.00 horas: El ayuntamiento acompañado por 'La Primitiva' de Rafelbunyol recogerá a los mayores que este año cumplen 75 años en el Hogar del Jubilado.

12.30 horas: Misa en acción de gracias a la Virgen del Milagro.

14.00 horas: Comida de fraternidad.

18.00 horas: Actuación de 'La Primitiva' de Rafelbunyol en los jardines de la Residencia.

19.00 horas: Bingo en la plaza de la Puríssima.

22.30 horas: Tributo 'Un beso y una flor' en la plaza de la Puríssima.

MARTES 2 DE SEPTIEMBRE

20.00 horas: Gran fiesta de la Paella Valenciana en las calles Magdalena, Calvari y Camí Fondo.

*El ayuntamiento proveerá la leña, las mesas y las sillas, el arroz, el pollo, cacahuetes, vino, altramuces y las bolsas de basura. Para inscribirse tendrán que abonar el importe de 1 euro por plaza, entre el 11 y el 22 de agosto.

23.00 horas: Discomóvil en la plaza de la Puríssima.

01.30 horas: Charanga desde la plaza hasta la zona de Late Creueta.

02.30 horas: Orquesta 'La Pato' en la zona Late Creueta.

MIÉRCOLES 3 DE SEPTIEMBRE

11.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas: Cantalandia con castillos hinchables, juegos, feria, talleres y espectáculo en la calle Magdalena.

18.00 horas: Taller del 'Farolet' en la plaza de la Puríssima.

21.00 horas: Noche del 'Farolet'.

22.30 horas: Noche de playbacks en la palza de la Puríssima.

00.30 horas: Amenización musical en la zona Late Creueta.

JUEVES 4 DE SEPTIEMBRE

09.00 horas: Partidas de la Escuela de Pelota d elas categorías de alevines, infantiles y cadetes.

09.30 horas: Concurso de tortillas.

12.00 horas: Partida Pelota categoría amateur.

18.00 horas: Reconocimiento a la trayectoria profesional del jugador local, José Bellver 'Canari'.

19.00 horas: Partida profesional: Armando y Salva vs Adrián y Moro.

20.00 horas: Lliurament de Premis Semana deportiva.

20.30 horas: Sopar de Colles: previa inscripción del 11 al 22 de agosto en el ayuntamiento para la reserva de mesa.

23.30 horas: Concierto de Benito Kamelas en la plaza de la Puríssima.

VIERNES 5 DE SEPTIEMBRE

19.00 horas: Photocall y batucada.

23.00 horas: Orquesta 'Invictus'. Después, discomóvil hasta las 06.00 horas.

06.00 horas: Reparto de chocolate y charanga.

SÁBADO 6 DE SEPTIEMBRE

17.00 horas: Charanga desde el campo de fútbol hasta la plaza de la Puríssima.

18.00 horas: Homenaje a 'Marc Campbell Borràs'. A continuación, suelta de tres toros cerriles en la plaza de la Puríssima. Después, vacas de la ganadería El Saliner y vaca embolada en la replaza.

00.00 horas: Embolada de los tres toros de la tarde.

DOMINGO 7 DE SEPTIEMBRE

11.00 horas: Misa y sermón en honor a la Virgen del Milagro.

20.00 horas: Procesión en honor a la Virgen del Milagro. Recorrido: calle Major, Sant Antoni, València, Trencat, Castelló, camí Fondo, avda. Sant Pere, Josep Maria Llopis, Castelló, camí Fondo, Antonio Roig Civera, Josep Maria Llopis, Màrtirs y Major.

23.30 horas: Tribut a Mocedades 'Eres tú' en la plaza de la Puríssima.

LUNES 8 DE SEPTIEMBRE

11.00 horas: Misa solemne a los Santos de la Piedra Abdón y Senén.

18.00 horas: Ofrenda de flores a la Virgen del Milagro. Todas las personas que deseen participar tendrán que acudir con un ramo de flores a la puerta de la Residencia (C/ Comunidad Valenciana) a las 17.15 horas.

20.00 horas: Procesión. Recorrido: calle Major, calle del Puig, Ajuntament Vell, Lepanto, Cervantes, Vicent Soriano, la Font, Sant Francesc, Pare Salvador, Sant Vicent, Santa Teresa, Sant Joan, Verge del Miracle, Camí Fondo, Major e Iglesia.

23.30 horas: Musical 'The talent'.

MARTES 9 DE SEPTIEMBRE

08.00 horas: Volteo de campanas y lanzamiento de 21 salves en honor a la patrona.

10.30 horas: Pasacalles de festeras y festeros acompañados por la Banda de Música 'La Primitiva' de Rafelbunyol hasta la iglesia.

12.00 horas: Misa solemne en honor a nuestra patrona la Virgen del Milagro.

19.30 horas: Pasacalles de festeras y festeros acompañados por la Banda de Música 'La Primitiva' de Rafelbunyol.

20.00 horas: Procesión en honor a la Virgen del Milagro, amenizada por el grupo de tabal y dolçaina l'Andana. El recorrido será: Iglesia, Verge del Miracle, Calvari, Joan Lluís Vives, Bobalar, Nou d'octubre, Diputació Provincial, Magdalena impars e Iglesia. Al acabar, habrá un espectáculo pirotecnico.

SÁBADO 13 DE SEPTIEMBRE

11.00 horas: Matinal de vacas de Fernando Machancoses.

18.00 horas: Suelta de tres toros cerriles de prestigiosas ganaderías. A continuación, vacas de la ganadería El Saliner y vaca embolada en la replaza.

00.00 horas: Embolada de los tres toros de la tarde.