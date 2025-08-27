¿Cuándo son los disfraces de Rafelbunyol? El programa de fiestas arranca en agosto y acaba en septiembre Las fiestas de la localidad de l'Horta llegan antes del comienzo del curso escolar

Noche de disfraces en Rafelbunyol, en una imagen de archivo.

Nacho Ortega Valencia Miércoles, 27 de agosto 2025, 09:20 Comenta Compartir

Rafelbunyol, una localidad situada a apenas 13 km de Valencia, celebra sus fiestras patronales desde finales de agosto hasta la segunda semana de septiembre, y es famosa por las fiestas de disfraces que en su día reunían a decenas de miles de personas y que en la actualidad siguen siendo una tradición para los vecinos del pueblo y mucha gente que llega de fuera para disfrutar de una noche especial.

Cada jornada se dedica a un colectivo o tradición local, manteniendo así las raíces culturales del municipio. El calendario festivo destaca por instantes como:

· Viernes 29 de agosto: Tró de aviso, correbars y Noche Remember.

· Lunes 1 de septiembre: Día de la Gente mayor con homenaje a las personas mayores del municipio.

· Martes 2 de septiembre: Noche de Paellas, una jornada de hermandad y gastronomía.

· Miércoles 3 de septiembre: Día del Niño y la Niña, con Noche del Farolet y Noche de Playbacks.

· Jueves 4 de septiembre: jornada dedicada a la pelota valenciana y al Concurso de Colles, con premio a la mejor mesa y caracterización, culminando con el concierto de Benito Kamelas.

· Viernes 5 de septiembre: Noche de Disfraces, la más multitudinaria, con más de 10.000 asistentes y un dispositivo especial de seguridad.

· Sábado 6 de septiembre: Bous al carrer a cargo de la Comisión Centro 2025.

Las fiestas patronales tomarán el relevo con los actos en honor a la Virgen del Milagro y en los Santos de la Piedra, organizados por los Clavarios y Clavariesas, que pondrán punto final a esta gran celebración colectiva el martes 9 de septiembre, festivo local en el municipio.

Días previos

Antes de que lleguen los días grandes, la localidad vive con intensidad las jornadas previas en sus fiestas patronales con la celebración de la Semana Deportiva y la Semana del Truc, Parchís y Ajedrez, que han reunido cerca de 400 participantes. Dos acontecimientos muy arraigados en el municipio que, año tras año, congregan a centenares de vecinos y vecinas y que sirven como prólogo festivo antes del inicio oficial de las celebraciones, previsto para este viernes 29 de agosto.

A lo largo de la semana, las instalaciones deportivas municipales acogen campeonatos de fútbol, pádel, frontenis, tenis y natación, en categorías infantiles y de adultos. Una oferta variada que permite disfrutar del deporte tanto a niños y niñas como personas adultas.

«Las fiestas son un momento muy especial para nuestro pueblo, un tiempo para reencontrarnos y celebrar juntos nuestra identidad y tradiciones. Una de estas tradiciones es, precisamente, esta semana previa que fomenta la convivencia y los hábitos de vida saludable», ha destacado Fran López, alcalde de Rafelbunyol.

Cuando cae la noche, la actividad se traslada a la plaza de la Purísima, donde la pasión por los juegos de mesa toma protagonismo. Allí, alrededor de 200 participantes de todas las edades estarán compitiendo durante toda la semana en ajedrez, parchís y truc, en un ambiente de hermandad y diversión.