El mejor estudiante valenciano de la Selectividad 2019 Carlos Rodríguez, alumno en el IES Las Lagunas de Torrevieja, ha sacado la máxima puntuación y quiere cursar Arte Dramático, aunque hará a la vez Matemáticas JOSÉ MOLINS Valencia Viernes, 14 junio 2019, 18:30

Ha alcanzado la perfección. En todos los exámenes. Un 14 redondo, la máxima puntuación posible y por tanto la más alta de la Comunitat. Es la nota que ha sacado Carlos Rodríguez González en el PAU de 2019. El estudiante del IES Las Lagunas de Torrevieja se mostraba ayer muy contento tras conocer la noticia. «No me lo esperaba para nada, me he quedado en shock, son exámenes que no vas pensando en sacar un diez, porque cualquier cosa se te puede escapar, me he quedado descolocado», asegura el alumno, de 17 años.

Estaba en la rama de ciencias puras, traía un expediente brillante del instituto y en la selectividad confirmó su valía. Sacó un diez en la fase general y otro 10 en la específica, en los exámenes de Matemáticas II, Química y Física. «Me han llamado del instituto y me han felicitado, me imaginaba unas décimas menos. Cuando he llegado a casa estaba mi familia estaba súper contenta», asegura. Pese a su diez, el examen de Matemáticas le pareció «más díficil que otros años».

Lo más sorprendente es sin duda el futuro que quiere llevar a cabo Carlos. Es brillante en ciencias pero le ha fascinado el teatro. Desea cursar Arte Dramático en Madrid. «Las ciencias me encantan y se me dan muy bien, pero desde hace tres años montamos musicales en el instituto y me aficioné. Empecé el curso pensando en hacer Matemáticas pero estrenamos una obra casi a final de curso y busqué la escuela de Madrid, y al final se ha convertido en algo más serio», indica. No obstante, lo compaginará «con la carrera de Matemáticas o Física por la Uned», apunta.