Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La jueza de la dana cita a declarar al jefe de la emergencia 15 meses después de la tragedia
Carlos Mazón, en su nuevo escaño en Les Corts. José Jordán / AFP

Mazón, a su mano derecha cuando conoció a las 16.28 que había un muerto: «Igual vamos a las 19 horas al 112»

El presidente pensaba desplazarse a L'Eliana dos horas y media después para no interrumpir su comida en El Ventorro

A. Rallo

A. Rallo

Valencia

Viernes, 5 de diciembre 2025, 14:31

Comenta

Un año después de la tragedia dana, el goteo de novedades respecto a las circunstancias de aquella mañana y tarde se ha convertido ya en ... casi la tónica de la investigación judicial. Cada nueva información, judicial o mediática, hace más incomprensible el desarrollo de los acontecimientos de esa jornada, en especial, a partir de las 14 horas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Lotería Nacional del jueves deja su primer premio íntegro en una localidad de 6.800 habitantes y dos segundos premios en la Comunitat
  2. 2 La serie de suspense basada en el Premio Planeta de Javier Cercas que se estrena este jueves
  3. 3

    Educación creará bolsas abiertas de interinos para apuntarse en cualquier momento y sin pasar por una oposición
  4. 4

    El fallecido de la dana que apareció por un vídeo de Tik-Tok
  5. 5 Aemet cambia su previsión y activa un triple aviso amarillo este viernes en toda la Comunitat
  6. 6 Encapuchados siembran el temor en Náquera con una oleada de robos a chalés: «Yo no me quedo sola en casa»
  7. 7

    La madre de la niña de cuatro años salvó la vida de su hija al no hacer caso al anestesista y llevarla al hospital
  8. 8

    Así será la nueva calle Colón: cambio de aceras, adiós a las motos y más sillas y papeleras
  9. 9 Libertad con cargos para el anestesista de la clínica dental de Alzira
  10. 10

    El WhatsApp de Pradas a Mazón justo antes de la comida en El Ventorro: «La cosa se complica en Utiel»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Mazón, a su mano derecha cuando conoció a las 16.28 que había un muerto: «Igual vamos a las 19 horas al 112»

Mazón, a su mano derecha cuando conoció a las 16.28 que había un muerto: «Igual vamos a las 19 horas al 112»