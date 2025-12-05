Mazón, a su mano derecha cuando conoció a las 16.28 que había un muerto: «Igual vamos a las 19 horas al 112»
El presidente pensaba desplazarse a L'Eliana dos horas y media después para no interrumpir su comida en El Ventorro
Valencia
Viernes, 5 de diciembre 2025, 14:31
Un año después de la tragedia dana, el goteo de novedades respecto a las circunstancias de aquella mañana y tarde se ha convertido ya en ... casi la tónica de la investigación judicial. Cada nueva información, judicial o mediática, hace más incomprensible el desarrollo de los acontecimientos de esa jornada, en especial, a partir de las 14 horas.
Resulta difícil averiguar qué ocurrió en el Cecopi. De hecho, ni Jorge Suárez, el funcionario clave en el dispositivo y con más de 30 años de experiencia, fue capaz de explicarlo con precisión pese a que estuvo ocho horas declarando en el juzgado. Pero igual de complicado parece encontrar un sentido a la comida en El Ventorro. Un error político que le ha costado a Mazón la presidencia y está por ver los efectos a medio plazo en el PP, partido que lucha por recuperar la estabilidad.
Conversaciones de Whatsapp entre Salomé Pradas y José Manuel Cuenca el 29 de octubre
José Manuel Cuenca PP
29 oct 2024
La cosa se complica en Utiel
14:25
De lluvia?
14:26
El río
14:26
Se está desbordando
14:26
Vale
14:26
Ostias
14:26
Pasamos a Nivel 2 en Utiel Requena
Editado 14:51
PMA en Requena
14:51
CECOPI en Centro de emergencias
14:52
El alcalde de Utiel
14:52
Lo tienes controlador
14:52
Actívanmos Une
14:52
José Manuel Cuenca PPC...
El alcalde de Utiel
Sí
14:54
CECOPI a 17h en La Eliana
16:03
PMA también en Eliana
16:04
Editado
Hemos movilizado recursos de rescate hacia Utiel Requena incluida la UME
16:05
Centro recepción de medios en Requena
16:05
Nos informan de un fallecido en Utiel
16:28
Reenviado
Igual a las 19 hrs vamos a 112
16:43
Presi
16:43
Perfecte
16:47
Llamada
34 s
16:48
Elia Alginet
16:58
Hospital Requena sin problema
17:01
Ok
17:01
Hay unas 100 personas afectadas en Utiel para rescatar
17:01
Estoy con la UME
17:01
No pueden acceder vía terrestre
17:01
Solo aérea
17:02
Están en ello
17:02
Solo ha accedido un helicóptero del consorcio
17:16
De la UME no han podido acceder con sus helicópteros
17:17
Llamada
Sin respuesta
18:25
Salo
19:54
De confinar nada por favor
19:54
Calma
19:54
Está la cosas muy muy mal
19:55
Ya mujer
19:55
Desbordamientos por toda la provincia
19:55
Pero confinar una provincia es una barbaridad
19:55
Una cosa es zonificar
19:55
Vamos a enviar mensaje de precaución
19:55
Comarcas
19:55
A todos
19:55
Ribera alta
19:55
José Manuel Cuenca PPC...
Comarcas
No se moja nadie
19:56
Hoya de Biñol
19:56
Ribera Alta
19:56
Costera
19:56
En fin
19:56
Pero no toda la provincia
19:56
Es que poco se queda fuera
19:56
Y comunicaciones afecta a todos
19:56
Estamos en ello
19:56
Pedir precaución a todos
19:57
Confinamiento áreas afectadas
19:58
Y alejamiento (subir plantas) unos cuantos municipios
19:58
Salomé
20:08
Per a confinar
20:08
Hace falta un estado de alarma
20:08
Y eso lo decreta la chica que tienes al lado
20:08
La delegada
20:08
Calma
20:08
Sí
20:09
Pero confinamiento podemos decretar por ley emergencias
20:15
Ja aplega el Presi
20:15
Tú
Pero confinamiento podemos decretar por ley emergencias
Llévate aço del cap per favor
20:15
Trànquila che
20:15
20:15
0:27
La confederación va a decretar nivel 3
20:16
Vamos a aconsejar
20:19
Solo en comarcas afectadas
20:22
El dosier que Pradas ha aportado al juzgado es un acta notarial donde se recoge la autenticidad de los mensajes y los destinatarios. Aparte de Mazón, incluye los intercambios con José Manuel Cuenca, el jefe de gabinete del presidente. Y no son estos menos relevantes que los del propio presidente.
De hecho, hay una comunicación especialmente significativa en este sentido. Se trata de un mensaje reenviado por el propio alto cargo de Presidencia a Pradas en el que se lee: «Igual a las 19 horas vamos al 112». Era un WhatsApp que le había enviado previamente el presidente. Es más, aparece como reenviado y, a continuación, un icono en el que se señala ese texto y añade: «Presi». Es decir, que no hay dudas de su procedencia.
Noticias relacionadas
Este SMS llega a Pradas a las 16.47 horas, apenas 15 minutos antes de que se iniciara la reunión en el complejo de Emergencias. A esa hora, Cuenca ya conocía el muerto en Utiel y por lo que se desprende de la comunicación fluida entre el jefe de gabinete y Mazón -este no contesta al último mensaje de Pradas porque su alto cargo ya está en contacto-.
Es decir, a esa hora Mazón ya se planteaba la necesidad de acudir a L'Eliana ante la gravedad de los acontecimientos. Pero pospone ese desplazamiento a las 19 horas, según se desprende de la conversación. Sin embargo, la comida en El Ventorro se alargó precisamente hasta cerca de las 19 horas y todavía estuvo un tiempo, casi 50 minutos, hablando con la periodista Vilaplana, en la puerta del parking del Parterre. Llegó al Palau sobre las 20 horas. Se ignora el momento exacto porque las imágenes se borraron siguiendo la normativa de la eliminación cada 15 días. Y, en el Cecopi, apareció sobre las 20.28 horas. Esta es la cronología aproximada de aquella fatídica tarde.
