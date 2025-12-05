Mazón, a su mano derecha cuando conoció a las 16.28 que había un muerto: «Igual vamos a las 19 horas al 112»

Un año después de la tragedia dana, el goteo de novedades respecto a las circunstancias de aquella mañana y tarde se ha convertido ya en ... casi la tónica de la investigación judicial. Cada nueva información, judicial o mediática, hace más incomprensible el desarrollo de los acontecimientos de esa jornada, en especial, a partir de las 14 horas.

Resulta difícil averiguar qué ocurrió en el Cecopi. De hecho, ni Jorge Suárez, el funcionario clave en el dispositivo y con más de 30 años de experiencia, fue capaz de explicarlo con precisión pese a que estuvo ocho horas declarando en el juzgado. Pero igual de complicado parece encontrar un sentido a la comida en El Ventorro. Un error político que le ha costado a Mazón la presidencia y está por ver los efectos a medio plazo en el PP, partido que lucha por recuperar la estabilidad.

Conversaciones de Whatsapp entre Salomé Pradas y José Manuel Cuenca el 29 de octubre José Manuel Cuenca PP 29 oct 2024 La cosa se complica en Utiel 14:25 De lluvia? 14:26 El río 14:26 Se está desbordando 14:26 Vale 14:26 Ostias 14:26 Pasamos a Nivel 2 en Utiel Requena Editado 14:51 PMA en Requena 14:51 CECOPI en Centro de emergencias 14:52 El alcalde de Utiel 14:52 Lo tienes controlador 14:52 Actívanmos Une 14:52 José Manuel Cuenca PPC... El alcalde de Utiel Sí 14:54 CECOPI a 17h en La Eliana 16:03 PMA también en Eliana 16:04 Editado Hemos movilizado recursos de rescate hacia Utiel Requena incluida la UME 16:05 Centro recepción de medios en Requena 16:05 Nos informan de un fallecido en Utiel 16:28 Reenviado Igual a las 19 hrs vamos a 112 16:43 Presi 16:43 Perfecte 16:47 Llamada 34 s 16:48 Elia Alginet 16:58 Hospital Requena sin problema 17:01 Ok 17:01 Hay unas 100 personas afectadas en Utiel para rescatar 17:01 Estoy con la UME 17:01 No pueden acceder vía terrestre 17:01 Solo aérea 17:02 Están en ello 17:02 Solo ha accedido un helicóptero del consorcio 17:16 De la UME no han podido acceder con sus helicópteros 17:17 Llamada Sin respuesta 18:25 Salo 19:54 De confinar nada por favor 19:54 Calma 19:54 Está la cosas muy muy mal 19:55 Ya mujer 19:55 Desbordamientos por toda la provincia 19:55 Pero confinar una provincia es una barbaridad 19:55 Una cosa es zonificar 19:55 Vamos a enviar mensaje de precaución 19:55 Comarcas 19:55 A todos 19:55 Ribera alta 19:55 José Manuel Cuenca PPC... El dosier que Pradas ha aportado al juzgado es un acta notarial donde se recoge la autenticidad de los mensajes y los destinatarios. Aparte de Mazón, incluye los intercambios con José Manuel Cuenca, el jefe de gabinete del presidente. Y no son estos menos relevantes que los del propio presidente.

De hecho, hay una comunicación especialmente significativa en este sentido. Se trata de un mensaje reenviado por el propio alto cargo de Presidencia a Pradas en el que se lee: «Igual a las 19 horas vamos al 112». Era un WhatsApp que le había enviado previamente el presidente. Es más, aparece como reenviado y, a continuación, un icono en el que se señala ese texto y añade: «Presi». Es decir, que no hay dudas de su procedencia.

Este SMS llega a Pradas a las 16.47 horas, apenas 15 minutos antes de que se iniciara la reunión en el complejo de Emergencias. A esa hora, Cuenca ya conocía el muerto en Utiel y por lo que se desprende de la comunicación fluida entre el jefe de gabinete y Mazón -este no contesta al último mensaje de Pradas porque su alto cargo ya está en contacto-.

Es decir, a esa hora Mazón ya se planteaba la necesidad de acudir a L'Eliana ante la gravedad de los acontecimientos. Pero pospone ese desplazamiento a las 19 horas, según se desprende de la conversación. Sin embargo, la comida en El Ventorro se alargó precisamente hasta cerca de las 19 horas y todavía estuvo un tiempo, casi 50 minutos, hablando con la periodista Vilaplana, en la puerta del parking del Parterre. Llegó al Palau sobre las 20 horas. Se ignora el momento exacto porque las imágenes se borraron siguiendo la normativa de la eliminación cada 15 días. Y, en el Cecopi, apareció sobre las 20.28 horas. Esta es la cronología aproximada de aquella fatídica tarde.