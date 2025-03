El manto de la Geperudeta, entre el fervor y el pillaje El buen clima permite que la devoción se haya alargado durante cinco días en los que no faltó la polémica por los visitantes que sustrajeron flores

Elísabeth Rodríguez Valencia Domingo, 23 de marzo 2025, 20:21

Es difícil que el manto de la Geperudeta no despierte admiración. Tan habitual es esto, como la sustracción de ramilletes por parte de algunos ... visitantes, ya sea por fervor, por lástima ante unas flores que amenazan con marchitarse o por la simple avaricia de poseer aquello que se tiene al alcance y goza de cierto valor o belleza. Este año no ha sido menos y ha dado lugar a una pequeña polémica que no tardó en viralizarse en redes sociales con vídeos e imágenes de gente llevándose las flores depositadas por las comisiones falleras entre la Virgen de los Desamparados y la Fuente del Turia.

«Del cadafal de la Virgen no se han llevado nada, pero sí de lo que había fuera, en las carretillas y en la estructura que hay apoyada en la fachada de la Basílica», explica el agente de seguridad que ha custodiado a la patrona durante estos cinco días en los que las flores han podido mantenerse en todo su esplendor gracias a la humedad y clima de esta semana. Ver 19 fotos Noticia relacionada ¿Hasta qué día están las flores de la Ofrenda y el manto de la Virgen? La falta de efectivos ha complicado el control de la situación. «Estoy solo y ya he trasladado a la empresa la necesidad de ampliar el equipo para el año que viene», explica el agente, que incluso solicitó la instalación de más vallas al ver que el viernes por la noche algunas personas intentaban acceder al perímetro de la Virgen. Agentes de la Policía, por su parte, explican que lo que se vivió fue un momento de confusión cuando los floristas acudieron a recoger las carretillas donde estaban colocadas las flores externas. «Al dejarlas en el suelo para llevarse las carretillas, la gente empezó a coger los ramos y se generó un poco de tumulto», indican.

