Las llamadas de la Confederación el 29-O: a Iberdrola sí, al Consell no

«El 29 de octubre no llamamos a los alcaldes. No podemos y no debemos». Son palabras de Carmen González, la operadora del Sistema Automático ... de Información Hidrológica (SAIH) de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) en la comparecencia ante el Senado. Pero ahora sabemos que sí hubo otras llamadas. Se llamó a Delegación de Gobierno, como ella reconoció, pero también a otros organismos. A alcaldes no, y al Consell tampoco, pero a Iberdrola sí. Según un informe del operador, hasta en tres ocasiones hubo consultas entre la CHJ y el despacho central de operaciones de Iberdrola el día de la dana.

La primera llamada se da a las 18.02 horas, cuando es la propia CHJ la que levanta el teléfono e informa a Iberdrola de la situación del embalse de Forata. Dos horas más tarde, a las 19.58 horas, es la empresa la que llama a la sala del SAIH, cuyo teléfono, conviene recordar, empezó a fallar por la mañana, para preguntar el caudal que había en el aforo de Cofrentes. De nuevo a las 21.07 horas, desde Iberdrola vuelven a llamar al SAIH para preguntar cómo iba el aforo de Cofrentes . La siguiente comunicación es por correo electrónico, 20 minutos después, cuando Iberdrola avisa de que va a abrir las compuertas de la presa de El Naranjero, un embalse de 29 hectómetros cúbicos situado en Cortes de Pallás.

Estas comunicaciones contrastan con la inacción de la CHJ en lo referente a avisar a los alcaldes. En la comparecencia en el Senado, González, que aquella tarde estaba al frente del SAIH, dijo: «Es el Centro de Coordinación de Emergencias (CCE) el que tiene que organizarlo todo. El único que puede. El que tiene que avisar a los alcaldes. Hay veces que llaman los alcaldes y les atendemos. No podemos y no debemos llamar. La información tiene que estar centralizada en un sitio para que no se disgregue. [Emergencias] es el que cuenta con todos los medios, los alcaldes, Policía municipal, la UME, las brigadas forestales. El SAIH es un complemento para el CCE, pero recibe mucha más información».

Sí llamó Delegación de Gobierno, y esa es la defensa de la CHJ desde el primer momento. Si alguien llamaba, cogían el teléfono y explicaban lo que tuvieran que explicar. Obviamente. Lo sorprendente es que fuera la propia CHJ la que llamara a instituciones, en este caso a Iberdrola, para informar de la situación de Forata. Si la información la centraliza el Centro de Coordinación de Emergencias («es el que tiene que organizarlo todo», dijo González y vino a decir Miguel Polo el viernes pasado ante la jueza), ¿por qué se informa a Iberdrola? ¿No tenía Iberdrola el mismo acceso a la web del SAIH que el común de los mortales? Esa ha sido la defensa de la CHJ desde el primer momento. Las llamadas al despacho central operativo de Iberdrola aumentan las dudas sobre el desempeño del SAIH.