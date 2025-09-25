Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

La presa de Forata, en marzo tras las reparaciones posteriores a la dana. IVÁN ARLANDIS

Las llamadas de la Confederación el 29-O: a Iberdrola sí, al Consell no

Un informe remitido a Les Corts evidencia que el SAIH recibió consultas y que la CHJ llamó al operador eléctrico pero no a los alcaldes

Álex Serrano López

Álex Serrano López

Valencia

Jueves, 25 de septiembre 2025, 00:49

«El 29 de octubre no llamamos a los alcaldes. No podemos y no debemos». Son palabras de Carmen González, la operadora del Sistema Automático ... de Información Hidrológica (SAIH) de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) en la comparecencia ante el Senado. Pero ahora sabemos que sí hubo otras llamadas. Se llamó a Delegación de Gobierno, como ella reconoció, pero también a otros organismos. A alcaldes no, y al Consell tampoco, pero a Iberdrola sí. Según un informe del operador, hasta en tres ocasiones hubo consultas entre la CHJ y el despacho central de operaciones de Iberdrola el día de la dana.

