Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Hamás se inclina por aceptar el plan de paz de Trump
Uno de los Cecopis después de la tragedia. Ep

La jueza describe la actuación de Emergencias en la dana: «Es como si un juez de violencia no supiera que existen órdenes de protección para las mujeres»

La magistrada rechaza citar como investigado al presidente de la CHJ, insiste en que la competencia de vigilar los barrancos es autonómica y subraya el «absurdo» retraso del envío del Es Alert

A. Rallo

A. Rallo

Valencia

Martes, 30 de septiembre 2025, 16:03

La jueza de la dana ha desarrollado en un auto los motivos por los que no considera que exista una eventual responsabilidad penal en el ... presidente de la CHJ, Miguel Polo, la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, y el jefe de Climatología de Aemet, José Ángel Núñez. Tal y como ha explicado en numerosas ocasiones y reitera ahora, ninguno de ellos tiene la posición de garante en una emergencia, el deber y la potestad de adoptar medidas para proteger a la población. Condición que sí reúne la consellera de Emergencias, Salomé Pradas. Más discutible parece el caso de Emilio Argüeso, el número 2 de la conselleria.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Valencia mantiene el martes la suspensión de clases en barrios inundables y el Marítimo y otros 44 municipios las cancelan
  2. 2 Atropello mortal en la V-21 a la altura de Albuixech
  3. 3 «Señor ministro, usted es imbécil»
  4. 4 Playas inundadas en Gandia, alcantarillado desbordado y corte de calles tras una tromba que ya supera los 200 litros
  5. 5 Muere una acróbata española de 27 años en plena actuación en un circo
  6. 6 Cae un talud del barranco del Poyo en Picanya
  7. 7 La diferencia con la dana: la tormenta se gesta en el Mediterráneo, respeta el interior de Valencia y evita el caos
  8. 8 Mapa | Los municipios valencianos más afectados por el exhuracán Gabrielle
  9. 9 La tormenta descarga con fuerza en Sueca y Cullera
  10. 10 Viaje al corazón de la tormenta interminable en Valencia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias La jueza describe la actuación de Emergencias en la dana: «Es como si un juez de violencia no supiera que existen órdenes de protección para las mujeres»

La jueza describe la actuación de Emergencias en la dana: «Es como si un juez de violencia no supiera que existen órdenes de protección para las mujeres»