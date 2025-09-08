Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Una de las reuniones del Cecopi en los días posteriores a la tragedia. Carlos Luján/EP

La jueza de la dana rechaza las peticiones de Cs: ni el rastreo de los móviles de los imputados ni un supuesto audio de À Punt

La instructora deja en manos de la cadena autonómica que aporte una hipotética grabación del Cecopi

A. Rallo

A. Rallo

Valencia

Lunes, 8 de septiembre 2025, 15:30

Las diligencias de Ciudadanos, uno de los partidos políticos que ejerce la acusación popular en la dana, no han tenido éxito. La jueza encargada de ... la instrucción ha denegado todas las peticiones de la organización política. El partido, prácticamente desaparecido, trata de recuperar visibilidad durante esta instrucción. La acusación reclamó en su momento dos diligencias. Por un lado, la triangulación de los teléfonos de la exconsellera de Justicia e Interior Salomé Pradas y del que fuera su número dos, el ex secretario autonómico Emilio Argüeso, quien fue, además, uno de los altos cargos de Cs en la Comunitat.

