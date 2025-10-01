La jueza de la dana cierra la polémica con À Punt y admite que sí tenía los vídeos del Cecopi

Extraño es el día en el que la causa de la dana no genera resoluciones. Este miércoles no fue una excepción en el ritmo de ... la instrucción. La magistrada, por una parte, ha reconocido su error al exigir el pasado martes explicaciones a À Punt por no aportar las imágenes del Cecopi en el plazo establecido.

La realidad, tal y como acreditó la propia cadena pública, es que los archivos se aportaron el pasado 26 de septiembre, justo tres días más tarde de que recibieran la notificación oficial. Por tanto, se cumplió el plazo dado por la magistrada con la entrega a través del Servicio Común Procesal.

La instructora pidió esas imágenes después de que TVE emitiera un mudo de aproximadamente un minuto pese a que el material fue grabado por Á Punt. La fecha del auto de la magistrada es el 18 de septiembre. Esto, sin embargo, no tiene nada que ver con la fecha en la que se produce de manera efectiva el requerimiento oficial -en este caso a través de la Policía-, que se efectuó el pasado 23 de septiembre.