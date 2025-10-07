La jueza de la dana investiga si otras personas participaron en la decisión y el envío del Es Alert

La jueza de la dana considera que ha hecho un gran avance en la investigación de lo que ocurrió la tarde del 29 de octubre. ... La aportación de los vídeos grabados por una agencia externa y de los mudos de À Punt son «relevantes» para esclarecer el desarrollo de los acontecimientos. En su último auto, donde acuerda la unión al procedimiento de todo este material, destaca no solo la importancia de las imágenes sino del sonido «dado que es objeto de investigación el momento de remisión del Es Alert, su contenido, el proceso de decisión y la posible participación en dicho proceso de otras personas que no ostentan la condición de investigados».

La magistrada ya ha resuelto que las competencias de Protección Civil son autonómicas. Y, por tanto, son los miembros de la Generalitat los que ostentan la condición de garante, requisito imprescindible para sostener una eventual acusación de homicidio imprudente en la modalidad de comisión por omisión. Este planteamiento excluye a cualquier dirigente gubernamental, como es el caso de la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé o el presidente de la CHJ, Miguel Polo.

La tesis de la magistrada, según se desprende de los interrogatorios, es que el presidente Mazón dirigió desde la distancia, y con los problemas de comunicación añadidos, la adopción de medidas de protección para la población. De ahí la indefinición en el Cecopi y el retraso en el envío de los SMS masivos.

La jueza reprocha, de igual modo, la supuesta falta de colaboración de la Generalitat a la hora de facilitar las imágenes. En su momento, como una de las primeras diligencias de investigación, se solicitó una «documentación, grabación o acta de la reunión del Cecopi».

La actual secretaria autonómica contestó que no se levantan actas porque no se trata de un órgano colegiado ni dispone de la figura del secretario. Tampoco se graban sus sesiones. De hecho, esto nunca se ha hecho en anteriores Cecopis, tal y como informó LAS PROVINCIAS.

La duda, que ya depende de interpretaciones, es si despreció de manera deliberada ese material que tenía la agencia de comunicación o si únicamente, con su respuesta, se refería al registro total y completo de la reunión.