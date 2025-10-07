Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Uno de los Cecopis que se celebraron después del día de la dana. EP

La jueza de la dana investiga si otras personas participaron en la decisión y el envío del Es Alert

La instructora, en su último auto, recuerda todas las vertientes de las diligencias y considera «relevante» la aportación de las imágenes del Cecopi que en un primer momento se negaron desde la conselleria

A. Rallo

A. Rallo

Valencia

Martes, 7 de octubre 2025, 16:25

Comenta

La jueza de la dana considera que ha hecho un gran avance en la investigación de lo que ocurrió la tarde del 29 de octubre. ... La aportación de los vídeos grabados por una agencia externa y de los mudos de À Punt son «relevantes» para esclarecer el desarrollo de los acontecimientos. En su último auto, donde acuerda la unión al procedimiento de todo este material, destaca no solo la importancia de las imágenes sino del sonido «dado que es objeto de investigación el momento de remisión del Es Alert, su contenido, el proceso de decisión y la posible participación en dicho proceso de otras personas que no ostentan la condición de investigados».

