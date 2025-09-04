La jueza de la dana expulsa a una acusación particular por defender las insinuaciones del abogado de Argüeso sobre su marido

La jueza de Instrucción 3 de Catarroja, Nuria Ruiz Tobarra, encargada de la causa judicial de la dana que el pasado 29 de octubre ... arrasó la provincia de Valencia, ha acordado expulsar del procedimiento a una acusación particular. La magistrada entiende que pretender defender las tesis de la defensa del ex secretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso, investigado en el proceso, en las que insinuaba presuntas injerencias del marido de la instructora, también juez, en la causa.

Ruiz Tobarra emitió esta semana un auto en el que aseguraba ser víctima de una campaña «difamatoria» de informaciones publicitadas por las defensas «que destilan un machismo atroz» alegando que algunas publicaciones periodísticas la han denigrado «como juez y como mujer» en respuesta a una petición de diligencias solicitada por la defensa de Argüeso en la que cuestionaba sobre el supuesto papel de la pareja sentimental de la jueza en el procedimiento. En el mismo escrito, la instructora denunciaba que un letrado había grabado imágenes «subrepticiamente» de la magistrada junto a su esposo e incluso su hija menor de edad en la sala de vistas. Como consecuencia solicitó la apertura de una pieza separada.

«La acusación particular (...) tiene como finalidad el ejercicio de la acción penal, no la defensa de los investigados. El escrito de dicha acusación combina una alineación total con la posición procesal de uno de los investigados, Emilio A.T., hasta el punto de que pretende personarse, algo absurdo por otra parte, en la pieza en la que se determinará en su caso la sanción al Letrado Sr. Bueno Manzanares, con la solicitud de pruebas que pretenden la investigación en este procedimiento, no de los 229 fallecimientos, uno de ellos de vida dependiente, sino de mi persona y por supuesto de mi marido», afea la jueza en lo que define como «una deriva aberrante del procedimiento», expresión ya utilizada en el auto anterior, aunque en este caso por una acusación particular que asume las tesis de la defensa de Argüeso.

La magistrada prosigue indicando que la representada por la acusación particular tiene una clara voluntad del ejercicio de la acción penal, pero contra su persona. Ello lo ejemplifica con declaraciones contra la instrucción que está practicando y en las que pedía cárcel para la jueza. Además, Ruiz Tobarra añade citas textuales sobre la supuesta responsabilidad de la catástrofe hacia «gente satánica», «masones», «altos cargos, el poder oscuro» o llega a señalar que la falta de avisos del 29-O fue fruto de «ritual satánico» en fechas diabólicas. «Quieren crear miseria, nos quiere destruir y con ellos se llevan el poder y nuestra energía, contra más muertes más ganan ellos», aseguró la personada que también reprodujo teorías conspiranoicas y bulos como el del parking de Bonaire.

«Como comprenderá la Letrada de la acusación, no es este el lugar donde se han de investigar los bulos de miles de asesinados, ni tampoco donde se me investigue a mí con el resultado que pretende su cliente. Si es esa su voluntad, deberá acudir a otras instancias», responde con rotundidad Ruiz Tobarra sobre estas acusaciones.