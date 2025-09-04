Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Sanidad pospone sin fecha la atención por las tardes en los centros de salud que iba a empezar en octubre
El ex secretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso, investigado en la causa de la dana. IRENE MARSILLA

La jueza de la dana expulsa a una acusación particular por defender las insinuaciones del abogado de Argüeso sobre su marido

La magistrada aprecia fraude procesal y abuso de derecho al pretender personarse en la pieza separada en favor de la defensa del investigado

Pablo Alcaraz

Pablo Alcaraz

Valencia

Jueves, 4 de septiembre 2025, 14:51

La jueza de Instrucción 3 de Catarroja, Nuria Ruiz Tobarra, encargada de la causa judicial de la dana que el pasado 29 de octubre ... arrasó la provincia de Valencia, ha acordado expulsar del procedimiento a una acusación particular. La magistrada entiende que pretender defender las tesis de la defensa del ex secretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso, investigado en el proceso, en las que insinuaba presuntas injerencias del marido de la instructora, también juez, en la causa.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un hombre asesina a tiros a otro por la espalda en plena calle en Xirivella
  2. 2 La Inspección de Trabajo transforma cientos de contratos de Educación en fijos antes de que comience el curso
  3. 3

    Ascienden a 17 los muertos por el descarrilamiento del funicular de La Gloria en Lisboa: «Sólo pudimos echar a correr»
  4. 4 Tres vecinos persiguen y atrapan a un ladrón que robó el bolso a una mujer en Valencia
  5. 5 La Policía reduce con una pistola eléctrica a un hombre que acosó a una mujer en un garaje de Valencia
  6. 6 Detenido por atropellar a un hombre tras una discusión de tráfico en Valencia
  7. 7 Dos españoles, entre las víctimas del descarrilamiento del funicular en Lisboa
  8. 8 El herido en el tiroteo de Alfafar se enfrenta a un año de cárcel por colaborar en la fuga de un preso
  9. 9 Un camión arrolla a varios operarios de carretera en las obras de la Pista de Silla
  10. 10 Se buscan 4 personas mayores de 60 años para compartir pisos en un «pueblo mágico» de Valencia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias La jueza de la dana expulsa a una acusación particular por defender las insinuaciones del abogado de Argüeso sobre su marido

La jueza de la dana expulsa a una acusación particular por defender las insinuaciones del abogado de Argüeso sobre su marido