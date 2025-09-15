La jueza de la dana reclama todas las alertas que se emitieron por el 112, las instrucciones del Es Alert y los SMS a grupos de emergencias

La jueza de la dana ha dictado este lunes una providencia en el marco de la investigación de la emergencia. Las pesquisas suman cerca de ... nueve meses y todavía faltan decenas de testigos por comparecer ante la titular del juzgado. La instructora sigue acumulando información y datos para aclarar los acontecimiento de la tarde del 29 de octubre.

La instructora ha solicitado a Emergencias que aporte la instrucción técnica de la APP de avisos y del sistema Es Alert, texto de las alertas del 28 y 29 de octubre de 2024, y copia de los SMS remitidos a grupos permanentes/sectoriales sobre el avance de la emergencia. A Tragsa, por ejemplo, reclama un informe sobre el cumplimiento de la orden de la Agencia Valenciana de Seguridad sobre el hecho de mantener recursos y personal en preventivo.

La magistrada ha solicitado a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) y a la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), los datos de lluvias en la cuenca del Barranco del Poyo y las zonas de influencia (barranco de la Horteta, Pozalet, Gallego y Pelos) durante los días previos a la dana, así como la accesibilidad pública de estos datos, mapas de probabilidad de la AEMET, y la información sobre la disponibilidad de estos mapas para la sala de emergencias del 112. La instructora quiere profundizar en la línea de si los dos investigados disponían de información suficiente para prevenir la tragedia y no actuaron conforme a los datos.

De igual modo, la jueza pregunta a la Fiscalía para que informe acerca de la solicitud de un informe del departamento de informática de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuestas a las Emergencias (AVSRE) para que se recojan el número de entradas o visitas, desde los diferentes ordenadores de la misma, en las direcciones IP de las webs del SAIH (el sistema de control de los barrancos), Aemet, Avamet y Puertos del Estado.