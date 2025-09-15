Valencia suspenderá las clases con alerta roja por lluvias y las pedanías con alerta naranja

Si hay alerta roja por lluvias los niños no irán a clase en Valencia y si hay naranja, no acudirán al colegio los alumnos de ... diecinueve centros. Así lo ha informado el concejal de Seguridad Ciudadana, Juan Carlos Caballero, tras la celebración de la Junta Local de Protección Civil.

Como ha detallado han recibido «una guía de recomendaciones ante lluvias de la Generalitat y, tras analizarlo, se han decidido tomar una serie de medidas. Si hay alerta roja, tras recibir el aviso del 112, se cerrerán los colegios de Valencia. Siempre que lo sepamos con antelación, se comunicará de un día para el siguiente con el fin de que los padres no lleven los niños al colegio».

En el caso de que la alerta sea naranja, «que es más grave que la amarilla, y por recomendación de la Generalitat, en aquellas zonas inundables de Valencia y en las pedanías que no están contempladas en el Patricova como zonas inundables, pero que con la dana hemos comprobado que se inundaron de facto, se suspenderán las clases. Se avisará a la dirección para que se informe a los padres».

Según la edil de Educación Rocío Gil, esta orden de cierre se hará tanto a los centros públicos como concertados o privados. "Hablamos de centros esocolares, no universitarios, taanto en zonas inundables como inundadas de facto y siempre con preemergencia".

Tanto Caballero como Gil han explicado que la suspensión de las clases ante alterta naranja se aplicará en diecinueve centros, todos ellos en zona de pendaías sur, uno en el caso de Benimàmet (porque linda con el cauce del Turia), centros que linden con el cauce del Turia y de la zona Marítima.

En el caso de los centros escolares de zona inundable se trata de: CEIP Camí de l'Horta de Benimàmet-Beniferri; CEIP José Senent de Massarrochos; IES Isabel de Villena de Valencia; CEIP Vicente Blasco Ibáñez de Valencia; Escola Privada de música El Palmar; (El) Escola privada de música Agrupació Musical Masarrochos y Centre Estranger Valencia Montesdori Scholl de Valencia.

En el caso de centros ubicados en las pedanías inundadas )zona inundable) Centre privat Nuestra Señora del Rosario de Valencia; CEIP Horno de Alcedo; CEIP Padre Manjón (La Torre); Escola Privada de música Santa Cecilia de Castellar-l'Olievral; Escola de música privada C. Instructiu musical Castellar-l'Oliveral ; IES El RAavatxol de Castellar-Oliveral; CEIP Castellra-l'Oliveral; Centro Priv. educación Infantil 1er Ciclo Sambori-La Torre; Centre privat FP CFFOLGADO Valencia ;CEE PÚB. Rosa Llácer Castellar-Oliveral; Centre PRIV. Ed. INF. 1er Ciclo Formiguetes Castellar-Oliveral y Escola privada de música Sedajazz Valencia.

A la pregunta si la alerta naranja por lluvias se produce a mediodía, cuando ya estén en clase, la respuesta es que en los casos señalados, se habla cuando se avisa de una tarde para el día siguiente. "Si no era previsible y están dentro de los colegios, se atenderá las recomendaciones de los Bomberos".

Caballero ha exlicado que el objetivo es que en cuanto reciban el aviso de preemergencia del 112, "avisaremos de un día para otro a la dirección de los centros para que no habrán en en esos dicinueve puntos ante allerta naranja", pero ha recordado la situación que se produjo el 29 de octubre. "El día de la dana nos despertamos con una alerta amarilla y a las 10 o a las 11 de la mañana era alerta roja y los niños ya estaban en el colegio y el Cecipal lo estudió y se consideró que el riesgo era mayor si se mandaba a los padres a por los niños porque el colegio es un punto seguro y quedan bajo la tulela de la dirección».