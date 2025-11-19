Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Pulsera GPS que se aplica en casos de malos tratos o delitos sexuales. LP

Jueces y Gobierno trabajan ya en los protocolos para aplicar las pulseras GPS a delincuentes sexuales

La jueza valenciana que preside el Observatorio contra la Violencia de Género mantiene la primera reunión para actualizar convenios y aplicar los dispositivos GPS también durante la libertad vigilada

Arturo Checa

Arturo Checa

Valencia

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 00:38

Los recientes y constantes fallos de las pulseras GPS, las utilizadas para controlar la ubicación de los maltratadores y proteger a las víctimas con ... avisos en sus dispositivos, no han supuesto un obstáculo para que la Justicia y el Gobierno sigan confiando en ellas. De hecho, todos los operadores coinciden en que son el mejor método para proteger a las víctimas... si es que funcionan con el 100% de fiabilidad. La prueba de que el sistema apuesta por ellas es la reunión mantenida este martes en el Observatorio contra la Violencia de Género del Consejo General del Poder Judicial, el primer encuentro presidido por la jueza valenciana y expresidenta de la Audiencia, Esther Rojo. Su objetivo, empezar a trabajar en los protocolos a firmar por el CGPJ y Gobierno con tal de que estos dispositivos se apliquen también a detenidos o condenados por delitos sexuales.

