El juez de Violencia sobre la Mujer, Jesús Villegas. LP

Titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 6 de Valencia

Jesús Villegas: «Estamos jugando con fuego con los fallos de las pulseras contra maltratadores»

El magistrado especializado alerta del riesgo de que muchos quebrantamientos queden impunes y subraya el peligro de asumir los delito sexuales los juzgados especializados: «Afrontamos una sobrecarga de trabajo descomunal»

Arturo Checa

Arturo Checa

Valencia

Sábado, 15 de noviembre 2025, 00:39

Comenta

Es uno de los seis jueces especializados en luchar contra la Violencia sobre la Mujer que hay en la ciudad de Valencia. Jesús Villegas (Córdoba, ... 1969) mira con «preocupación» desde el otro lado del estrado la imparable sucesión de fallos y disfunciones de las pulseras de maltratadores: «Estamos jugando con fuego».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

