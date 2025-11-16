Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente La Primitiva entrega dos premios de 109.257,12 euros este sábado

Maltratadas por las pulseras

Las víctimas claman por el rosario de fallos de los dispositivos de Igualdad. No funcionan en zonas rurales sin cobertura, tardan «días críticos» en instalarse tras la orden judicial y no protege a los niños, expuestos a un ataque vicario del agresor

Arturo Checa

Arturo Checa

Valencia

Domingo, 16 de noviembre 2025, 00:13

Silvia (nombre ficticio por seguridad) hacía la compra como cada sábado en un supermercado de la Petxina. Buscaba todo lo que más gustaba a sus ... dos pequeñas, sus dos soles. Las dos niñas de 6 y 8 años con las que hace casi dos años huyó del horror. Del infierno en que las había sumido un marido maltratador. El rosario de golpes que siempre decían que no iban a volver a repetirse y de maltrato psicológico tuvieron la culminación aquel día que, tras una discusión, él se fue con la pequeña de la casa en el coche. Todo el día sin saber de ellos. Sobre todo de ella. Con un escalofriante whatsapp en el móvil: «No nos vas a volver a ver». Silvia ya no lo dudó más. Acudió a una comisaría de la Policía Nacional y presentó una denuncia. Una primera para lo que estaba sucediendo. Cuando la pequeña llegó a casa y su pareja fue detenida, otras denuncias para desgranar cada bofetón, insulto y devoción. Ella puso tierra de por medio con las niñas. Él acabó con una orden de alejamiento y un dispositivo de control GPS, una pulsera Cometa para controlar que no volvía a acercarse a Silvia.

lasprovincias Maltratadas por las pulseras