Las inquietantes nubes que han aparecido en una zona de la Comunitat Valenciana Los vecinos de Crevillente y Elche se vieron sorprendidos por una imagen inusual

María Gardó Valencia Sábado, 6 de diciembre 2025, 19:34

Los que en la tarde del 5 de diciembre mirasen al cielo en Crevillente y Elche se vieron sorprendidos por una imagen inusual: nubes que se asemejaban a la forma de un platillo volante. Este fenómeno visual fue recogido por el perfil especializado MeteOrihuela en X, que confirmó que se trataba de una nube lenticular.

¿Cómo se forma una nube lenticular? El aire húmedo se eleva al pasar sobre montañas, se enfría y condensa formando la nube en la cresta de una onda estacionaria, y luego se evapora en el lado de sotavento, por eso parecen fijas. Requieren aire estable y húmedo, y vientos fuertes, siendo comunes en zonas montañosas y costeras.

¡Muy curioso! ¿Habéis visto una nube con forma de OVNI o platillo volante? Esta tarde (05/12/2025), vistas captadas desde #Crevillente y #Elche (#Alicante). Se trata de una nube #lenticular, espectacular y llamativa. Imágenes: Salvador Más, Narciso Torrecillas y Andrés García. pic.twitter.com/ICHdV4zuBe — MeteOrihuela (@MeteOrihuela) December 5, 2025

Este proceso atmosférico es conocido y está muy estudiado.