Un informe de Emergencias desvela que Aemet señaló hasta en tres ocasiones que la dana se iría a la serranía de Cuenca Dos de las conversaciones se produjeron antes de la rueda de prensa de Mazón del 29 de octubre y la tercera, dos horas antes de la alarma del Poyo

El jefe de Climatología de la Aemet, José Ángel Núñez, antes de declarar ante la jueza de la dana.

El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, señaló el 29 de octubre por la mañana en el Palau que la información meteorológica de la que disponía indicaba que el temporal de lluvia se iba a desplazar en las próximas horas hacia la serranía de Cuenca y que a lo largo de esa tarde la dana iba a remitir, especialmente a partir de las 18 horas. Unas declaraciones que el propio jefe del Consell llegó a subir a sus redes sociales.

El giro del temporal anunciado en palabras de Mazón hacia la serranía de Cuenca llenó titulares y formó parte de declaraciones judiciales. El jefe de Meteorología de la Aemet, José Ángel Núñez, señaló en la puerta de la Ciudad de la Justicia tras prestar declaración ante la jueza que lleva el caso de la dana, Nuria Ruiz Tobarra, que en ningún momento se apuntó que la dana se trasladaría a tierras conquenses y de esa manera desmintió la versión de Mazón: «No nos consta eso en la Aemet, y además en el informe que nos solicitó el Senado estrictamente con esa pregunta -a petición del senador de Compromís Enric Morera- ya la Agencia Estatal de Meteorología dijo que no había constancia. Hemos revisado los boletines y declaraciones de los portavoces, y no hemos encontrado ninguna declaración que se hablara de la serranía de Cuenca». Una afirmación que Núñez pronunció con rotundidad ante los medios de comunicación que le esperaban en la puerta.

Núñez apuntó que no creía que Mazón se inventara la predicción, «supongo que alguien se lo diría», al tiempo que añadió que le sorprendió la hora en que las hizo públicas -las 11.45 del 29 de octubre- «porque quedaban muchas horas de aviso rojo». A esa hora, lo peor estaba por llegar. La serranía de Cuenca ha sido siempre un motivo de fricción entre las versiones contradictorias de la jornada de la dana entre el Consell y el Gobierno central, en este caso, en representación de Aemet.

El organismo meteorológico siempre había negado esta información. El jefe de Climatología, José Ángel Núñez, manifestó durante su declaración testifical ante la jueza que nunca se trasladó esa información a la Generalitat. «Eran las 11.45 y no se podía prever que la tormenta a las 18 horas se fuera hacia Cuenca», recoge la transcripción de su testimonio. De hecho, se mostró sorprendido por el contenido de esa comparecencia.

El último informe de Emergencias, de 272 páginas, aportado al juzgado de la dana contiene, sin embargo, las transcripciones de todas las llamadas que se produjeron entre Emergencias y Aemet para ajustar la predicción a lo largo de la mañana. El dosier contiene tres conversaciones -una de ellas protagonizada por el propio Núñez- donde se habla de la Serranía de Cuenca como destino de las intensas lluvias. En ese diálogo, Emergencias traslada lo siguiente a Núñez: «Teníamos información, que es verdad que la evolución de los avisos de los fenómenos de las lluvias va a ir hacia la Serranía de Cuenca, conforme avances las horas entendiéndose por ese ámbito», a lo que Núñez responde: «Eso, sí».

En una llamada previa, Emergencias había trasladado el siguiente mensaje a Aemet: «Vale, ¿tenéis previsión de que suba para Castellón, verdad algún [aviso] naranja?». Desde el organismo, respondieron: «A ver, es que tira más hacia al interior, vale. Un poquito más hacia la serranía de Cuenca que es lo posible que luego vaya a ir a rojo». La última de las conversaciones, pasadas las 16 horas, se confirma la previsión de que la dana se desplazaría a la serranía de Cuenca a partir de las seis de la tarde.

LAS PROVINCIAS ha tenido acceso al informe entregado a la magistrada:

Llamada de Aemet a Emergencias a las 9:43 horas del 29 de octubre: En esta toma de contacto, desde Aemet se da la primera información sobre que la lluvia se va a desplazar hacia la serranía de Cuenca.

Emergencias: Emergencias

Aemet: Vuelvo a llamar de Aemet. Así discutiendo entre los jefes, de los jefes al final hemos abierto en rojo los dos nortes...

Emergencias: ¿Interior y litoral norte?

Aemet: De momento hasta las 18 horas. El momento álgido puede ser las 18 horas en el interior.

Emergencias: El interior norte a las 18 horas.

Aemet: Sí, conforme se vaya acercando ampliaremos ese rojo o si vemos que pasa todo más rápido los quitaremos vale, pero de momento al final la cadena de mando ha decidido para que dilatar si los vamos a poner

Emergencias: Nos están entrando avisos de la zona Utiel y Chiva bastante importantes

Aemet: Todos los modelos lo apoyan, hay registros…

Emergencias: Sí, mejor prevenir por lo que pueda pasar. Vale, entonces interior norte y litoral norte hasta las 18 horas ambos

Aemet: Ambos, tanto de intensidad como por acumulación

Emergencias: Vale y el litoral sur se mantiene hasta las 12 horas

Aemet: Sí, de momento el litoral sur hasta las 12 horas

Emergencias: Vale, ¿tenéis previsión de que suba para Castellón, verdad algún naranja?

Aemet: A ver, es que tira más hacia al interior, vale. Un poquito más hacia la serranía de Cuenca que es lo posible que luego vaya a ir a rojo. Parece, ¿vale? Igual que a las doce de la noche cambia hacia la zona de Teruel. Igual naranja no es descartable, pero no es lo que nos ha preocupado hasta ahora

Emergencias: Teniendo rojos…era por curiosidad y por prevenir nosotros

Aemet: De todas formas, estamos en contacto

Emergencias: Sí, sí cualquier cosa aquí estamos

Llamada de Emergencias a Aemet a las 11:26 horas del 29 de octubre: El informe apunta que es José Ángel Núñez en que está al aparato, que ratifica de manera indirecta la versión aportada en la primera llamada.

Aemet: ¿Sí?

Emergencias: Hola buenos días. Le llamo del Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat. ¿Es José Ángel Núñez?, no sé si me puede atender en este momento

Aemet: eh, bueno sí.

Emergencias: en realidad, bueno la consulta estaba intentando hablar con los compañeros en Barcelona, que son los que nos distribuyen los avisos meteorológicos, pero es que nos interesaba en concreto, el ámbito, la meteorología para esta tarde en la zona de Valencia capital, que tienen constituido ya su Cecopal. Teníamos información, que es verdad que la evolución de los avisos de los fenómenos de las lluvias va a ir hacia la Serranía de Cuenca, conforme avances las horas entendiéndose por ese ámbito.

Aemet: Eso, sí.

Emergencias: Noroeste, los Serranos, el Rincón de Ademuz, pero al margen de esto, pues a efectos de hablar con el ayuntamiento de Valencia, tener una visión más localizada del fenómeno para esta tarde...

Llamada de Emergencias a Aemet a las 16:16 horas del 29 de octubre: en esta conversación se apunta que lo peor del temporal se puede desplazar hacia Cuenca a partir de las seis de la tarde.

Aemet: Vale, entonces ahora mismo estoy mirando el radar y las descargas eléctricas y estoy viendo que en la última hora ha disminuido el número de descargas eléctricas, esto puede indicar que está disminuyendo la intensidad de la precipitación en este momento, voy a consultar las últimas versiones de los modelos a ver qué predicción dan para las próximas horas. Voy a ver el modelo de las seis de la mañana, ahora son las 16… De 15 a 18 el modelo muestra un desplazamiento del máximo de la precipitación hacia el noroeste.

Emergencias: Sí

Aemet: Y de las 18 a 21 el máximo de intensidad ya está en la serranía de Cuenca hacia la meseta.

Emergencias: Bueno.

Aemet: Y en el interior de la provincia de Valencia continúa lloviendo, pero con intensidad fuerte pero no torrencial, lo que pasa es que vas sumando litros a los que ya se han acumulado...