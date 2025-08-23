Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Un rayo en una tormenta seca. LP

76 incendios por rayos en la Comunitat en 2025, la mayor cifra en una década

La geografía valenciana ha sufrido más que nunca el efecto de las tormentas secas

Rosana Ferrando y R. González

Valencia

Viernes, 22 de agosto 2025

La Comunitat Valenciana ha sufrido más que nunca el efecto de las tormentas secas. Entre enero y agosto de este año, ya se ... han registrado 202 fuegos, de los cuales 76 tuvieron su origen en descargas eléctricas, dato que representa un 37% del total y supone un 12% más que la media de la última década.

