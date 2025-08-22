Vuelve a Valencia el primer equipo de bomberos que partió hacia León
El contingente, coordinado por la Generalitat, marchó el pasado lunes para colaborar en la extinción del fuego que azota a Compludo
Rosana Ferrando
Valencia
Viernes, 22 de agosto 2025, 12:06
Llega a Valencia el primer grupo de bomberos que el Ayuntamiento desplazó el pasado lunes para cooperar en la tarea de extinción del incendio de ... León. Son once las personas que han llegado este viernes en autobús al Parque de Bomberos Norte. Estos han sido relevados en su labor por otro contingente que salió ayer desde la ciudad.
Durante tres días, el operativo municipal ha trabajado en la zona de Compludo. Ha protegido la ladera de una montaña que tiene gran valor ambiental con la intención de que las llamas no invadieran el otro lado.
El cabo de Bomberos del Ayuntamiento de Valencia, Francisco Espinosa, ha explicado que la gente de la zona afectada estaba «muy agradecida» por la presencia del grupo. «Nos han dado todo el apoyo y nos han tratado muy bien. Hemos tenido comida y bebida. No nos ha faltado de nada», ha añadido el cabo.
Además de los grupos de ayuda para sofocar el fuego, el Consistorio de Valencia mantiene en León dos vehículos autobomba, una autobomba ligera de 6.500 litros, una autobomba urbana pesada de 11.000 litros, dos vehículos ligeros y material. Todo ello se incluye dentro del envío conjunto de los tres consorcios de bomberos de la Comunitat y los ayuntamientos de Valencia, Alicante y Castellón, todo ello coordinado por la Generalitat.
