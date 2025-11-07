Guiño del Gobierno a los parques inundables antirriadas de la Generalitat en l'Horta Sud

El desvío de los barrancos de La Saleta y el Poyo hacia el nuevo cauce del río Turia son las obras hidráulicas más importante ... que necesita l'Horta Sud para salvarse en caso de una nueva barrancada. Todas las administraciones son conscientes de ello, por eso el Ministerio de Transición Ecológica (MITECO) presenta en su Plan de Resiliencia para la provincia de Valencia la construcción de estas grandes infraestructuras, ahora más detalladas tras el periodo de alegaciones finalizado. Como medidas complementarias, y ahora con un informe más completo, desde el Gobierno incluyen la posibilidad de llevar a cabo los parques inundables propuestos por la Generalitat, al menos en el tramo del Poyo que cruza los municipios de l'Horta Sud.

Dentro de su Plan de Resiliencia, el MITECO asegura que la creación de zonas de acumulación controlada (ZAC), aguas abajo de Paiporta y justo antes de la entrada de los flujos desbordados a los cascos urbanos de Catarroja, Albal, Massanassa y Alfafar, podrían aumentar el tiempo de reacción y la seguridad ante cualquier otro episodio de inundaciones extraordinario como el del pasado 29 de octubre de 2024.

En este sentido, las zonas de acumulación controlada son espacios creados para controlar de manera deliberada parte del agua y los sedimentos que arrastra una riada o barrancada. En esta línea, y tras el periodo de alegaciones al plan presentado por el Gobierno de España, el MITECO parece haber escuchado la propuesta de la Generalitat de crear parques inundables metropolitanos que sirvan para frenar la fuerza del agua en caso de nuevas avenidas. Y es que, el documento del Estado incluye que estas ZAC podrían crearse «al menos parcialmente», como un parque inundable que proteja a la vez que sirve para el ocio de la sociedad cuando no exista riesgo de temporal.

Aunque eso sí, desde el MITECO son conscientes de la exigencia de este proyecto, y avisan: «Ello requiere adquirir los terrenos y estudiar fórmulas de gestión de zonas verdes de uso público, temporalmente inundables, que permitan su mantenimiento por los municipios afectados. En el diseño de esta zona deberá estudiarse la disposición de aquellos elementos que refuercen la seguridad entre la infraestructura verde y las zonas urbanizadas«.

En este sentido, cabe recordar que el municipio de Picanya ya ha suspendido las licencias de obra en uno de sus márgenes del barranco, (concretamente en la calle Almassereta) con el objetivo de que estos parques se acaben creando en dicha ubicación. Del mismo modo, esta misma semana Paiporta aprobó en pleno suspender durante dos años las licencias para utilizar bajos comerciales como viviendas. Desde el Ayuntamiento del municipio más afectados de la comarca aseguraron que la medida pretende ayudar a ganar tiempo a la hora de repensar el urbanismo en la localidad, incluyendo la posibilidad de ganar espacio al cauce para crear estos parques inundables, lo que obligaría a echar mano de expropiaciones.

Hasta la fecha la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), como representante del Gobierno en la provincia en materia de medidas contra inundaciones, se había mostrado escéptica con la creación de estos parques inundables. Pese a reconocer que la idea podía ser interesante, desde el ente nacional afirmaron que no valorarían la iniciativa hasta verla por escrito, algo que no será posible hasta 2026, que es cuando se ha licitado el contrato de redacción por dos millones de euros. Desde entonces, la CHJ se ha reunido con la Generalitat hasta en dos ocasiones desde la presentación del proyecto, y aunque no se han llegado a pronunciar todavía, tras las alegaciones al plan de resiliencia sí se ha incluido la posibilidad de crear estos parques.

Pese a todo ello, cabe destacar que el proyecto de la Generalitat -presupuestado de manera estimada en más de 150 millones de euros- pretende dividir todo un recorrido de 35 kilómetros que servirán para la regeneración de 1.500 hectáreas de suelo rústico en 18 sectores más una ciclovía que los enlazará. En esta línea, estos parques están planteados a lo largo de 24 kilómetros a lo largo del barranco del Poyo y otros 10 en el jardín del Turia para y unir el parque de Cabecera de Valencia con el monte de la Vallesa. Sin embargo, en el plan del Gobierno la mención a los parques inundables tan sólo se realiza para el tramo del barranco del Poyo delimitado entre Picanya y su desembocadura en la Albufera.

Con este pequeño guiño del Gobierno, ahora la Generalitat deberá avanzar en la redacción de su proyecto para contar con el visto bueno de la CHJ y que los parques inundables metropolitanos antirriadas se conviertan en una realidad de aquí a 4 años, que es el plazo que desde el Consell se han propuesto para su construcción al completo.