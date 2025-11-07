Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Imagen del jardín del Turia, en Valencia. Iván Arlandis

Guiño del Gobierno a los parques inundables antirriadas de la Generalitat en l'Horta Sud

El plan de resiliencia estatal incluye la posibilidad de crear zonas de acumulación controlada que sirvan además como espacio de recreo

Gonzalo Bosch

Gonzalo Bosch

Valencia

Viernes, 7 de noviembre 2025, 00:35

Comenta

El desvío de los barrancos de La Saleta y el Poyo hacia el nuevo cauce del río Turia son las obras hidráulicas más importante ... que necesita l'Horta Sud para salvarse en caso de una nueva barrancada. Todas las administraciones son conscientes de ello, por eso el Ministerio de Transición Ecológica (MITECO) presenta en su Plan de Resiliencia para la provincia de Valencia la construcción de estas grandes infraestructuras, ahora más detalladas tras el periodo de alegaciones finalizado. Como medidas complementarias, y ahora con un informe más completo, desde el Gobierno incluyen la posibilidad de llevar a cabo los parques inundables propuestos por la Generalitat, al menos en el tramo del Poyo que cruza los municipios de l'Horta Sud.

