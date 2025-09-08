La Guardia Civil abre diligencias por los altercados en Moncada donde intervino un concejal

Paco Moreno Valencia Lunes, 8 de septiembre 2025, 14:03 Comenta Compartir

La Guardia Civil ha instruido diligencias por presuntos desórdenes públicos tras lo sucedido este fin de semana en Moncada, donde el concejal de Seguridad Ciudadana, Martín Pérez, se vio envuelto en un altercado en la fiesta conocida como Noche del Embutido. Así lo aseguraron este lunes fuentes de la Benemérita por unos hechos por los que, al menos de momento, no se ha presentado ninguna denuncia.

El incidente ocurrió a altas horas de la madrugada de este domingo, aunque las versiones de lo ocurrido difieren mucho. Ahora tendrá que ser la investigación la que dilucide qué pasó para que el concejal socialista saltara desde un escenario hacia un grupo de jóvenes.

Mientras que Pérez sostiene que lo hizo para mediar entre dos grupos que se estaban enfrentando, uno con gritos contra Pedro Sánchez y otro haciendo lo mismo contra Carlos Mazón, los grupos de la oposición aseguran que fue un enfrentamiento directo entre el edil y unos jóvenes. Después de presentar las diligencias, un juzgado tendrá que decidir si hay caso y prosigue la investigación.

El Ayuntamiento de Moncada está gobiernado por el PSPV y Compromís. En la oposición, la portavoz de Vox, Elena Carrasco, aseguró que han contactado con testigos presenciales quienes aseguran de que no «había ninguna pelea antes», para descartar que la acción de Pérez fuera para mediar en ese supuesto enfrentamiento.

Además, la edil consideró que se trata de «un acto muy grave, donde es posible que incluso hubiera menores». A su juicio, lo ocurrido «no es nada ejemplar», por lo que los grupos de la oposición están considerando varias alternativas.

La primera, según dijo el concejal de Ciudadanos, Jesús Gimeno, es presentar una moción de reprobación el próximo día 25 en un pleno ordinario. «Lo tenemos que hablar pero pediremos que dimita o le quiten las competencias que tiene ahora». Martín Pérez, además de la delegación de Seguridad Ciudadana, ostenta también las de Deportes, Fiestas, Brigada de Obras y Mantenimiento.

La otra alternativa pasa por pedir la convocatoria de un pleno extraordinario, al considerar que lo sucedido «es muy grave y hay constancia de lo sucedido en los vídeos». Como publicó LAS PROVINCIAS, el edil señaló que su conducta fue para «tratar de mediar e intentar separar a los implicados».

Por el contrario, Gimeno respondió a esto que los vídeos «son muy claros», para asegurar que en cualquier caso, no debe ser esa la conducta de un concejal de Seguridad Ciudadana.

Pérez se disculpó por lo sucedido en un comunicado este mismo lunes, aunque sin pronunciarse en ningún momento por una posible dimisión y manteniendo que intentó mediar en un enfrentamiento entre jóvenes.

El grupo municipal de Vox señaló que los hechos, «de sobra conocidos tras su amplia repercusión pública, constituyen una grave quiebra de la ejemplaridad que debe exigirse a cualquier representante público. Resulta inadmisible que quien ostenta responsabilidades institucionales se vea envuelto en un altercado de estas características».

Desde Vox Moncada consideraron que el daño causado «no afecta únicamente a la convivencia en un evento festivo, sino que alcanza a la dignidad de la institución municipal en su conjunto. Los vecinos de Moncada merecen representantes que actúen con responsabilidad, serenidad y respeto». Tras esto, insisten en la necesidad de que dimita el edil o sea despojado de sus competencias por la alcaldesa Amparo Orts.