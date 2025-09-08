Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente Detenido un guardia civil por agredir a una joven engrilletada en Oliva
Martín Pérez, concejal de Seguridad Ciudadana de Moncada.
Martín Pérez, concejal de Seguridad Ciudadana de Moncada. LP

El concejal de Moncada se disculpa por la trifulca en las fiestas de la localidad

Martín Pérez intervino en un incidente tras insultos a Sánchez y la oposición mantiene que debe dimitir

Paco Moreno

Paco Moreno

Valencia

Lunes, 8 de septiembre 2025, 09:17

EL concejal socialista de Seguridad Ciudadana, Fiestas y Deportes de Moncada, Martínez Pérez, quiso este lunes rebajar la tensión creada por la trifulca en la que intervino este fin de semana en las fiestas de la localidad. «Como concejal de Fiestas del Ayuntamiento de Moncada quiero expresar mis más sinceras disculpas por los hechos acaecidos el domingo 7 de septiembre», inicia un comunicado.

«Ante la situación generada debería haber recabado la presencia de las fuerzas de seguridad y no haber bajado del escenario», continúa. Con esto se refiere al momento en el que salta desde un escenario, según su versión para mediar en una trifulca, según los grupos de la oposición para responder así a los insultos de un grupo de jóvenes contra Pedro Sánchez.

El incidente se produjo, según la versión del edil Pérez, para tratar de mediar cuando un grupo de jóvenes insultada a Pedro Sánchez, mientras que otro empezó a hacer lo mismo contra Mazón.

«Quiero manifestar que las fiestas de Moncada son un ejemplo de convivencia y participación ciudadana que debemos preservar por encima de todo. Por todo ello, reafirmo mi compromiso, en particular con todo el colectivo que integra las fiestas de Moncada. Finalmente reitero mi deseo de que las fiestas de Moncada sigan transcurriendo con toda normalidad y que los y las moncadenses sigan disfrutando de ellas», finaliza.

Por el contrario, desde la oposición piden la dimisión inmediata del edil: «Martín Pérez no puede continuar ni un día más como concejal. Debe dimitir inmediatamente. El vídeo habla por sí solo», señalaron en un comunicado en redes acerca de las imágenes de la trifulca..

«Cortes de manga a los jóvenes que se encontraban bajo del escenario y una agresión que no puede quedar impune», añaden. «Sentimos el mismo bochorno y vergüenza que toda Moncada tras este desagradable suceso. Dimisión inmediata», concluyen.

