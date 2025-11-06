La Generalitat plantea la compra de parcelas alrededor de la laguna para proteger la Albufera

La protección de la laguna de la Albufera y la calidad de su agua se ha planteado como un objetivo prioritario tras los graves ... daños sufridos en la dana del 29 de octubre de 2024. Ya lo era antes de que se produjeran las trágicas inundaciones del año pasado, pero ahora con más motivo. La laguna ha recibido una gran cantidad de sedimentos y contaminantes, lo que ha provocado la realización de una batimetría para conocer el estado topográfico de la lámina de agua y saber cómo esta su fondo. En este sentido, tanto Generalitat como el Estado (anunció hace dos semanas un plan para la Albufera), entre sus deberes, plantean crear una mallada de vegetación alrededor de la laguna que sirva como filtro contra la llegada de sedimentos.

Para acometer estos trabajos, cabe destacar que la laguna de la Albufera está rodeada de diversos 'tancats', parcelas agrícolas donde se produce el arroz y que muchas de ellas son de propiedad privada. El Estado, en su plan de 'Actuaciones integradas para la recuperación y mejora de la resiliencia de la Albufera', incluye la posibilidad de crear un anillo verde, una gran malla de vegetación de «entre 30 y 50 metros de ancho» que sirva como filtro para la llegada de sedimentos y agua de calidad a la laguna.

Parece sencillo. Crear una selva de vegetación alrededor de la laguna que sirva de escudo para la llegada de lodos o contaminantes en caso de nuevas avenidas. Además, estas barreras naturales sirven para mejorar la conectividad de los distintos hábitats existentes en el paraje y proteger la lámina de agua frente a la erosión.

Cabe recordar que el Ministerio de Transición Ecológica (MITECO) elaboró su plan para la Albufera a partir de un informe solicitado a la conselleria de Medio Ambiente (de la Generalitat) donde se le requería que especificara las medidas previstas para proteger la laguna que contaran con un mayor presupuesto y se consideraran esenciales. La Generalitat envió un informe de 50 páginas, del cual el Estado ha aprovechado en torno a la mitad de las medidas para incluirlas en su plan de resiliencia, según aseguran desde la conselleria.

A este respecto, la iniciativa de la Generalitat contemplaba la posibilidad de restaurar y ampliar estas formaciones vegetales mediante la renaturalización de parcelas agrícolas colindantes, recuperando la estructura ecológica del borde lagunar. Para ello el informe propone la compra de tancats como el del Noi, el Valencià, el Rochet, Peret , Racó de l'Olla, o el Tancat de la Ratlla, además de la búsqueda de nuevas parcelas para ampliar esa orla vegetal de protección. Para llevar a cabo esta operación, la conselleria planteó un presupuesto para la compra de parcelas y renaturalización de los terrenos de unos 6,3 millones de euros.

Ahora, el Estado ha incluido esta medida dentro de su plan, lo que se supone que para llevar a cabo las tareas que lo hagan posible será responsabilidad del Gobierno. De hecho, en la presentación de las tareas a realizar, desde el MITECO se asegura que el presupuesto para llevar a cabo estos trabajos será de 6,3 millones de euros, la misma cantidad que dictaminó la conselleria en su informe.

Al ver esta situación, lo normal sería pensar que será el Estado el encargado de comprar los terrenos con dicha partida presupuestaria y acometer la posterior renaturalización. Sin embargo, en el informe estatal, el MITECO asegura lo siguiente: «Estas actuaciones se irán definiendo y concretando conforme al compromiso adquirido por la administración autonómica (y, en su caso, local) de puesta a disposición de terrenos«. Por tanto, quedaría en el aire que administración debe hacerse cargo de la compra de parcelas agrícolas. El presupuesto del Estado, al ser el mismo que el propuesto desde conselleria, hace pensar que sería el Gobierno el encargado de comprar los terrenos. Sin embargo, en su informe afirman que los terrenos los dispondrá la administración autonómica (o la local, si el caso lo requiere).

Lo que sí dejan claro ambas administraciones en sus informes para proteger la Albufera es que este anillo de vegetación es una medida complementaria al escudo verde que se ha planteado en la zona norte del parque natural. Mientras en la zona norte se plantea la creación de esa vía ciclopeatonal con vegetación que permita el ocio de las personas a la vez que sirva de barrera ante nuevas avenidas, esta mallada alrededor de la laguna está planteada para la zona sur del paraje y con un objetivo similar al del escudo de la marjal norte.