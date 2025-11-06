Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente Un jugador de La Bonoloto del miércoles se lleva más de 798.438 euros de bote en un municipio desconocido
Imagen de archivo de parcelas junto a la laguna de la Albufera. Jesús Signes

La Generalitat plantea la compra de parcelas alrededor de la laguna para proteger la Albufera

El Estado incluye esta idea en su plan para el humedal con un presupuesto de más de 6 millones de euros pero no especifica quién compraría los terrenos | El espacio se usaría para aumentar la vegetación y que actúe de filtro para evitar la llegada de sedimentos a la laguna

Gonzalo Bosch

Gonzalo Bosch

Valencia

Jueves, 6 de noviembre 2025, 00:07

La protección de la laguna de la Albufera y la calidad de su agua se ha planteado como un objetivo prioritario tras los graves ... daños sufridos en la dana del 29 de octubre de 2024. Ya lo era antes de que se produjeran las trágicas inundaciones del año pasado, pero ahora con más motivo. La laguna ha recibido una gran cantidad de sedimentos y contaminantes, lo que ha provocado la realización de una batimetría para conocer el estado topográfico de la lámina de agua y saber cómo esta su fondo. En este sentido, tanto Generalitat como el Estado (anunció hace dos semanas un plan para la Albufera), entre sus deberes, plantean crear una mallada de vegetación alrededor de la laguna que sirva como filtro contra la llegada de sedimentos.

