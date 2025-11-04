Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Las aguas negras en El Palmar. Irene Marsilla

Las aguas negras toman la Albufera por la falta de la quema de la paja del arroz

Los agricultores reclaman a la CHJ que suelte agua para subir el nivel en el humedal y poder regenerar o «morirán los peces»

R. González

Valencia

Martes, 4 de noviembre 2025, 14:51

Las aguas negras han comenzado a tomar la Albufera al no haber podido quemar la paja del arroz. Las últimas lluvias han desencadenado en los ... Tancats de la zona honda lo que temían los agricultores. Se ha puesto en marcha el proceso de putrefacción de esos restos y ese agua ha empezado a llegar a los canales y al humedal, según denuncia el presidente de la agrupación de Tancats de la Albufera, Vicente Aleixandre.

Las aguas negras toman la Albufera por la falta de la quema de la paja del arroz