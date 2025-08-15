Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

El vicepresidente Gan Pampols en una imagen de archivo. IVÁN ARLANDIS

Gan Pampols se reunirá con las asociaciones de víctimas y afectados por la dana

El vicepresidente prevé mantener un encuentro con las entidades en septiembre para explicarles el plan de reconstrucción

Pablo Alcaraz

Pablo Alcaraz

Valencia

Viernes, 15 de agosto 2025, 00:42

El vicepresidente segundo de la Generalitat y conseller para la Recuperación, Francisco José Gan Pampols, se reunirá en septiembre con las asociaciones de víctimas ... y afectados por la dana para explicarles el contenido del plan 'Endavant', el proyecto de medidas destinadas a la recuperación de los destrozos de la riada que arrasó la provincia de Valencia el pasado 29 de octubre causando 228 víctimas mortales y cerca de 18.000 millones de euros de daños materiales.

