Los afectados de la dana a Feijóo: «Necesitamos infraestructuras para dormir tranquilos»

La asociación de Damnificados Dana Horta Sud-Valencia ha desvelado los entresijos de la reunión que mantuvieron ayer miércoles en la sede nacional del ... Partido Popular con el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo. En los despachos del número 13 de la calle Génova, los representantes de esta entidad por el desastre que el pasado 29 arrasó la provincia de Valencia radiografiaron al líder 'popular' algunos de los problemas con los que se encuentran nueve meses después de la tragedia. «Necesitamos infraestructuras hidráulicas para dormir tranquilos», destaca una parte del extenso comunicado donde los damnificados analizan los puntos abordados en el encuentro.

El extenso documento compartido por los Damnificados contiene nueve puntos donde se explica pormenorizadamente el transcurso de la reunión. El exhaustivo escrito va mucho más allá de los primeros detalles conocidos ayer como el hecho de que los afectados preferían abordar la reconstrucción a pedir la dimisión del president de la Generalitat, Carlos Mazón, ante Feijóo. Asimismo, también recoge capítulos de carácter anecdótico que van desde el relato de la noche de autos de uno de los afectados como efectivo de bomberos a la entrega de una carta firmada por una vecina de Picanya dirigida personalmente al presidente del PP. Eso sí, entre los aspectos tratados en el cónclave, cercano a las dos horas de duración, también se encuentra la necesidad de unificar los planes de recuperación de Gobierno y Consell o la gestión de la emergencia.

Los Damnificados explican que se compararon ambos proyectos de reparación, el gubernamental y el autonómico, «enfatizando la necesidad de colaboración» entre ambos ejecutivos para una reconstrucción «efectiva y eficiente». Asimismo aprovecharon para reprochar que la vicepresidenta tercera del Ejecutivo, Sara Aagesen, se desplazó hasta Valencia para explicarles las medidas mientras la Generalitat no invitó a las asociaciones a la presentación del plan Endavant o el escudo verde contra riadas.

Según la asociación, «Feijóo reconoció que es absurdo que hayan 2 planes de reconstrucción con los mismos objetivos». En este sentido, aceptó la propuesta de unificar ambos documentos, «donde ambas administraciones colaboren y trabajen juntas para reconstruir las infraestructuras, barrancos etc que necesitamos para poder dormir tranquilos» asevera la entidad de afectados incidiendo en la elevada temperatura registrada en el Mediterráneo este verano que puede agravar las lluvias torrenciales de otoño. «Nos dijo que hablará con el Presidente Carlos Mazón para que la Generalitat se ponga en contacto con el Gobierno con este propósito», concluyen.

Gestión del 29-O

En cuanto a la gestión del 29-O, desde la entidad que preside Christian Lesaec mostraron su «enfado con la figura de Carlos Mazón» aduciendo que «mintió y no acudió» a la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) en la sede de Emergencias «hasta pasadas las 8:30h, de la llegada tardía del mensaje es-alert, y la desastrosa gestión en general del gobierno valenciano».

El presidente del PP se detuvo en este punto para apostillar algunos asuntos como que el SMS de alerta masivo era «sólo un prototipo, no está contemplado dentro del protocolo de la Generalitat», o que la magnitud de la catástrofe «era demasiado grande para ser asumida por el Cecopi o la Generalitat» y que Carlos Mazón no tenía la obligación de estar en el Cecopi. Además, Feijóo incidió en el relato de que el Consell no disponía de la información «adecuada» o «suficiente» por parte de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) ni de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

En este punto los afectados rebatieron los argumentos del líder 'popular' reconociendo que el presidente de la CHJ, Miguel Polo, debería ser imputado en la causa por la gestión de la dan. Cabe recordar que los Damnificados pidieron que la jueza instructora investigase a Polo, solicitud que cayó en saco roto aunque sí declarará como testigo.

De hecho, la crónica de la asociación resalta «una discusión» sobre el Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH) en la que desde el PP «decían que no se ven los caudales, y yo (Lesaec) les dije que sí, ya que he entrado en varias ocasiones y es público».

Más tarde, los afectados preguntaron porqué la Generalitat no pidió ayuda al Gobierno: «Nos contestaron que era una buena pregunta, pero que el 31 de octubre el presidente Pedro Sánchez le ofreció toda la ayuda necesaria a Carlos Mazón y que este entendió que no necesitaría por tanto, solicitar el nivel de alerta 3». Asimismo desde el equipo de Feijóo señalaron que la delegada del Gobierno en la Comunitat, Pilar Bernabé, «podía llamar a Moncloa y pedir esa declaración», así como el ministro del Interior apoyándose en la ley de protección civil ante catástrofes.

Petición de dimisión

En cuanto a la figura de Mazón, tras haber contextualizado su malestar con la gestión efectuada por el jefe del Consell el día de la dana, los damnificados sacaron el tema de la dimisión o cese, «pero sobretodo le dijimos que en la opinión de muchos asociados/as no era la persona adecuada para estar al frente del Gobierno valenciano».

En este momento uno de los afectados presentes en la reunión le recriminó a Feijóo «que no le parecía bien, ni adecuado, los abrazos y sonrisas cómplices» en el congreso del PP. La respuesta fue que en ese tipo de actos se producen rencuentros entre los compromisarios por lo que es «normal».

Feijóo cree que «se está tratando injustamente» Mazón, con calificativos como «asesino». «Nos dijo que él, no puede cesar a Carlos Mazón al ser un parlamentario valenciano, y eso es por tanto, competencia del parlamento valenciano pero que de todas formas, tampoco estaba de acuerdo en que debiera ser cesado», zanjó el lídero 'popular'.

Reunión con Mazón

El presidente del PP preguntó a su vez los motivos por los que no se habían reunido todavía con Mazón «cuando sí está dispuesto» a atenderles. Desde la asociación le explicaron que la imposición de una serie de requisitos fue una decisión de la asamblea de la entidad, «debido a la desconfianza, rechazo y desafección que Carlos Mazón genera en muchos de los afectados».

Cabe recordar que entre las exigencias de los afectados se encuentra la presencia de medios de comunicación en el cónclave. Los damnificados arguyen que las cámaras permitían «una mayor transparencia» así como que asociados/as de otros municipios pudieran asistir en línea al encuentro.

«El presidente Feijóo comentó que las reuniones son a puerta cerrada, y entiende el rechazo por parte del gabinete valenciano a reunirse en esas condiciones», asegura la entidad de Damnificados Dana Horta Sud.

«Tras este encuentro, el señor Feijóo, agradeció la visita, y el talante mostrado, y reiteró en que deberíamos reunirnos con Carlos Mazón», explicita al final del comunicado la asociación que resalta que su presidente le contestó que esa es una decisión la deben tomar los asociados en asamblea cuando lo consideren.