Una fuerte tormenta eléctrica sacude el interior de Valencia Los rayos iluminan la noche en los Serranos y en la Hoya de Buñol-Chiva

Héctor Esteban Valencia Viernes, 29 de agosto 2025, 12:39 | Actualizado 12:50h. Comenta Compartir

Noche de rayos en el interior de la provincia de Valencia. Las comarcas de los Serranos y de la Hoya de Buñol-Chiva se iluminaron entre las ocho de la tarde y las once de la noche del jueves 28 de agosto, con una tormenta eléctrica abundante y con imágenes espectaculares, como la fotografía que ilustra esta información tomada por el chivano Javi Pérez desde la explanada de la Casa de la Cultura de Chiva pasadas las diez de la noche -el último rayo, según el registro de la Generalitat, es de las 22:34 horas-.

Tras un día apacible y caluroso, la amenaza de tormenta hizo acto de presencia a última hora de la tarde con una gran cantidad de aparato eléctrico centrado principalmente en el término de Pedralba, que es donde cayó la mayor cantidad de rayos en el último tramo del día, como reflejan los datos oficiales de la Generalitat Valenciana. Otros municipios afectados por el aparato eléctrico fueron Sot de Chera, Chera, Pedralba y Vilamarxant.

Entre las cuatro y las siete de la tarde, la tormenta eléctrica se centró principalmente en la zona de Andilla, Sacañet, Alcublas y Gátova, donde cayeron numerosos rayos en una tormenta que posteriormente se desplazó, conforme pasaba la tarde, a las proximidades de la ribera del Túria.

Mapa de la GVA con los rayos caídos la tarde del 28 de agosto.

En total, y según los datos de la Generalitat, durante el día de ayer cayeron un total de cien rayos en estas dos zonas, además de en puntos del litoral se Castellón a la altura de la playa de Burriana. Una cantidad que provoca que haya que estar vigilante en las próximas horas por si alguno de estos rayos ha caído sobre algún árbol y permanece latente en su tronco, lo que podría generar algún incendio como suele ocurrir cuando se producen tormentas con tanto aparato eléctrico. En la Comunitat se han producido 76 incendios este año provocados por rayos, la mayor cifra en una década.

La zona está considerada como uno de los pulmones verde de la Comunitat Valenciana, con áreas que afectan a la sierra Calderona y a la sierra de Chiva. En los Serranos hay casi 48.000 hectáreas de masa forestal por 15.000 en el Camp de Túria y 16.000 en la comarca de la Hoya de Buñol-Chiva. Además, hay puntos con gran cantidad de masa arbolada como el barranco Escoba, ubicado junto a la carretera de Gestalgar y que es zona de difícil acceso.