Aemet informa de los rayos que cayeron este miércoles en la Comunitat: la comarca con hasta 172 impactos Uno de ellos provocó el incendio en Teresa de Cofrentes

A las 15:46 de este miércoles fue declarado un incendio forestal en el término municipal de Teresa de Cofrentes, en la zona de Las Quebradas. Fue un rayo el que originó el fuego que sigue avanzando y en el que trabajan diversos medios.

La Agencia Estatal de Meteorología ha informado este jueves de que ha habido condiciones meteorológicas tranquilas durante la noche en la zona, con viento flojo, predominando las brisas de ladera descendentes desde la montaña hacia el fondo del valle. La temperatura actual es próxima a 20 °C, con humedad relativamente alta. La causa del incendio, según Aemet, fue un rayo de polaridad negativa.

394 rayos impactaron ayer dentro del territorio de la Comunitat Valenciana. Por comarcas:

La Plana de Utiel-Requena: 172

El Valle de Cofrentes-Ayora: 135

L'Alt Millars: 22

La Serranía: 20

El Rincón de Ademuz: 15

La Canal de Navarrés: 13

els Ports: 11 pic.twitter.com/cLD2MsEloF — AEMET Comunitat Valenciana (@AEMET_CValencia) August 14, 2025

La tormenta más intensa afectó al Valle de Cofrentes-Ayora al norte del incendio de Teresa de Cofrentes. Hubo una intensidad muy fuerte en Jalance, donde se produjo un reventón húmedo. Hubo 45.0 l/m² acumulados, 32.8 en solo 10 minutos. También, una bajada de temperatura de 17 grados en media hora.

