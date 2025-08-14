Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Mapa de rayos de Aemet. Aemet

Aemet informa de los rayos que cayeron este miércoles en la Comunitat: la comarca con hasta 172 impactos

Uno de ellos provocó el incendio en Teresa de Cofrentes

J.Zarco

Valencia

Jueves, 14 de agosto 2025, 09:24

A las 15:46 de este miércoles fue declarado un incendio forestal en el término municipal de Teresa de Cofrentes, en la zona de Las Quebradas. Fue un rayo el que originó el fuego que sigue avanzando y en el que trabajan diversos medios.

La Agencia Estatal de Meteorología ha informado este jueves de que ha habido condiciones meteorológicas tranquilas durante la noche en la zona, con viento flojo, predominando las brisas de ladera descendentes desde la montaña hacia el fondo del valle. La temperatura actual es próxima a 20 °C, con humedad relativamente alta. La causa del incendio, según Aemet, fue un rayo de polaridad negativa.

A lo largo del día, impactaron 394 rayos en la Comunitat Valenciana, distruibuidos de esta forma por comarcas:

-La Plana de Utiel-Requena: 172

-El Valle de Cofrentes-Ayora: 135

-L'Alt Millars: 22

-La Serranía: 20

-El Rincón de Ademuz: 15

-La Canal de Navarrés: 13

-Els Ports: 11

La tormenta más intensa afectó al Valle de Cofrentes-Ayora al norte del incendio de Teresa de Cofrentes. Hubo una intensidad muy fuerte en Jalance, donde se produjo un reventón húmedo. Hubo 45.0 l/m² acumulados, 32.8 en solo 10 minutos. También, una bajada de temperatura de 17 grados en media hora.

