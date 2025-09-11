«Existen los condicionantes para que las precipitaciones puedan ser muy intensas este otoño»

Viene la estación de lluvias y la Comunitat y todo el territorio mediterráneo reúnen las condiciones para que se produzcan lluvias abundantes. Así lo ... han asegurado los expertos de Meteored. En esta línea, Samuel Biener, climatólogo de esta entidad, ha asegurado que «existen los condicionantes para que las precipitaciones puedan ser fuertemente intensas durante este otoño«.

Y han avisado de que se producirán danas pero que no serán como la que afectó a la Comunitat el pasado octubre que fue «extraordinaria» y puede tardar años en repetirse.

Biener ha destacado el riesgo alto de que las lluvias intensas vuelvan a los países bañados por el Mediterráneo. En este sentido, ha señalado que los mares cálidos y la mucha humedad disponible en la atmósfera aumentan el riesgo de tormentas violentas, mientras que las temperaturas este otoño se esperan por encima de la media.

El climatólogo ha mostrado su preocupación por la tendencia observada en el Mediterráneo, con la temperatura más alta del mar. Por todo ello, indica que se han visto episodios similares a lo ocurrido en la Comunitat en Italia, Francia, Grecia o incluso Libia por lo que parece que estos episodios se están volviendo «mas recurrentes».

Por otro lado, en cualquier caso, ha aclarado que un Mediterráneo cálido por sí solo no es sinónimo de dana ni de lluvias extremas. También ha recalcado que una dana no es sinónimo necesariamente de lluvia torrencial y que, de hecho, muchas pasan desapercibidas. Al mismo tiempo, ha recalcado también que no todas las lluvias torrenciales están provocadas por danas. En este sentido, ha recordado que un volumen de precipitación de 80 litros por metro cuadrado «es suficiente para causar problemas».

Además, ha asegurado que si hay una situación de inestabilidad, aunque sea provocada por una vaguada, y una zona muy poblada en la que se han ocupado zonas inundables, cualquier aguacero con cierta intensidad va a provocar problemas.

Biener ha comentado que el golfo de Valencia es una zona «delicada» para este tipo de episodios. Asimismo, ha indicado que otras áreas potencialmente peligrosas son la del levante almeriense, la cabecera del Guadalentin y la Rambla del Nogal. Igualmente, ha señalado que Cataluña, Islas Baleares y Málaga son otras proclives a estos fenómenos.

Por su parte, José Miguel Viñas ha explicado que las danas suponen un riesgo de lluvias torrenciales e inundaciones, en especial en la región mediterránea y que el cambio climático potencia estos fenómenos al elevar la temperatura del Mediterráneo y aumentar la energía de la atmósfera, lo que incrementa la intensidad y peligrosidad de las lluvias.

Francisco Martín ha recordado las mayores catástrofes de lluvias torrenciales en España fueron la riada de 1957y la pantanada de Tous de 1982.