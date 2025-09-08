Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente
Una comerciante muestra el cambio en la calle Buñol tras las obras. Irene Marsilla
RADIOGRAFÍA DE LOS MUNICIPIOS DANA UN AÑO DESPUÉS

Chiva, el kilómetro 0 recupera el pulso

El desbordamiento del barranco cambió la localidad que ya ha podido reconstruir los puentes y calles más emblemáticos pero que mira con miedo al Poyo ante la falta de protección

A. Talavera

Chiva

Lunes, 8 de septiembre 2025, 00:08

Los vecinos que cruzan a pie el puente nuevo de Chiva no pueden evitar quedarse mirando al horizonte, al barranco. Un cauce que les recuerda ... los duros momentos vividos el 29 de octubre pero también muestra la certeza de que tras la dana ya nada es igual. En este punto del barranco del Poyo, el de Chiva para los vecinos, se pueden comprobar grandes cambios en la localidad, cómo se ha modificado el perfil del cauce después de la riada y también el entramado urbano con la demolición de varias viviendas que lindaban con el barranco y que quedaron arrasadas por el agua.

