Chiva, el kilómetro 0 recupera el pulso

Los vecinos que cruzan a pie el puente nuevo de Chiva no pueden evitar quedarse mirando al horizonte, al barranco. Un cauce que les recuerda ... los duros momentos vividos el 29 de octubre pero también muestra la certeza de que tras la dana ya nada es igual. En este punto del barranco del Poyo, el de Chiva para los vecinos, se pueden comprobar grandes cambios en la localidad, cómo se ha modificado el perfil del cauce después de la riada y también el entramado urbano con la demolición de varias viviendas que lindaban con el barranco y que quedaron arrasadas por el agua.

«Lo que pasó fue escandaloso y no se puede olvidar», comenta Rafael, un vecino que reside un edificio cercano al barranco mientras cruza el puente junto a su nieta.

En el cauce hay un ajetreo constante de maquinaria y trabajadores para adecuar este paso de agua y aumentar su seguridad. La Confederación Hidrográfica del Júcar, CHJ, lleva a cabo un proyecto con el que se construirá un muro de hormigón con unos pilotes de más de diez metros bajo el suelo para crear una barrera. «Es una obra excepcional pero ahora estamos desprotegidos. Octubre está ahí y tanto el ayuntamiento como los vecinos están intranquilos si comienzan las lluvias», comenta el alcalde de Chiva, Ernesto Navarro.

Las obras no sólo se centran en el barranco también están presentes en otros puntos de la localidad. Y es que desde la tragedia de octubre, las actuaciones de emergencia para recuperar la normalidad en Chiva se suceden al tener afección en todo el término que está atravesado por el barranco. El casco urbano, las urbanizaciones, el polígono industrial, la zona agrícola y la sierra, nada se libró de la voracidad del agua. Por eso, aunque se ha avanzado en la reconstrucción es difícil calcular cuándo finalizará.

«Muchas de las actuaciones en Chiva han sido de emergencia por eso se ha podido avanzar más y para nosotros era importante que para las fiestas estuviesen abiertos los puentes y las calles porque sirve para que nos animemos todos», destaca el alcalde de Chiva ya que hace tan sólo unas semanas se abría el puente viejo al tráfico.

Ahora Antes

A diferencia de en otras localidades, en Chiva los daños en instalaciones municipales no fueron tan cuantiosos pero sí el global y los desperfectos en viviendas. Un total de 33 han tenido que ser demolidas por el riesgo de derrumbe y otra decena han sufrido daños parciales. Estos vecinos afectados fueron realojados provisionalmente en hoteles y ahora en viviendas públicas en otras localidades. Otros, después de siete meses, pudieron volver a sus casas. Es el caso de los residentes del edificio ubicado junto al puente nuevo donde han tenido que realizar diferentes catas y estudios para comprobar que la estructura no había sido dañada. «Los cimientos están bien pero al haber tirado las casas de al lado, ahora no hay protección y hemos pedido que se construya un muro», comenta Consuelo, que vive en este edificio junto al barranco.

VÍCTIMAS MORTALES 4 vecinos de la localidad fallecidos a causa de las inundaciones

VALORACIÓN 36,2 de euros en daños en infraestructuras urbanas

Tanto ella como el resto de propietarios estuvieron más de siete meses sin poder entrar a sus hogares, «cuando entramos había muchísima humedad y tuve que tirar ropa y zapatos», recuerda ahora que ya ha conseguido realizar las reparaciones.

Ampliar Ubicación Chiva dentro de la zona afectada. LP

El que no podrá volver al piso que tenía alquilado es Kamran ya que se encuentra totalmente arrasado y sin ninguna de las paredes en pie. Ubicado junto al puente viejo, este hombre vio como el agua entraba en su casa desde su tienda en la parte de enfrente. Lo único que pudo hacer es pedirle a su mujer que subiera a las plantas superiores mientras él y su hija de cinco años buscaban resguardo en la tienda gracias a los vecinos. Un establecimiento donde el agua también llegó hasta el techo.

En la calle Buñol todavía son muchas las huellas de la dana. Ventanas y puertas rotas, marcas de barro o un gran '3,15 metros' que marca la altura que alcanzó el agua el día de la tragedia. También mensajes de agradecimiento como el que luce en el nuevo escaparate de la tienda Cunquero: 'Gracias a todos los que habéis hecho posible que volvamos a abrir'.

Ahora Antes

Esta tienda de ropa reabrió hace unas semanas después de tener que reconstruir todo el local situado junto al barranco. «Al principio no sabía si volver a abrir porque estaba en estado de shock», relata su propietaria pero el apoyo vecinal y de las asociaciones hizo que tomara la decisión de volver.

Como ella la mayoría de comerciantes de Chiva han vuelto tras el golpe de la dana. Sólo unos pocos han decidido cerrar las puertas para siempre y en muchos casos motivados por la jubilación.

El sector industrial es otro que sufrió las consecuencias de la dana y que todavía trata de recuperarse. En el polígono está pendiente de que se inicie una obra de emergencia en el acceso a la A3 donde se embalsa una gran cantidad de agua cuando llueve. También se acometerá en los próximos meses la canalización perimetral del área industrial.

Irene Marsilla

La reparación de caminos rurales es otro de los puntos en los que se ha trabajado desde las inundaciones para facilitar el acceso a los agricultores. Por ahora, algunos de estos caminos tienen accesos provisionales hasta que se lleven a cabo las actuaciones. «Hay reparaciones parciales e incluso hay un puente, el de acceso a la partida Brihuela, que desapareció y todavía no tiene solución», apunta Paco, un agricultor local.

En el sector agrícola la recuperación «va lenta» según los afectados ya que Tragsa ha empezado ahora a reparar parcelas y los propietarios que solicitaron las ayudas para llevar a cabo ellos mismos estas tareas todavía no saben la cantidad que se les entregará.

Por otra parte, antes del verano se abrieron los caminos de la Sierra de Chiva para facilitar el acceso a emergencias si se producía un incendio.

Chiva cuenta con 19 urbanizaciones que también sufrieron importantes daños en calles e infraestructuras urbanas. El Ayuntamiento actuó en las más urgentes y tiene un plan para ir adecuando todas las vías dañadas durante los próximos meses.

Apoco más de un mes para que se cumpla el aniverario, el balance por parte del ayuntamiento es positivo por el ritmo que lleva la recuperación. «No pensábamos que en septiembre los trabajos en general estuvieran tan avanzados, estamos satisfechos aunque sabemos que todavía falta mucho y no podemos dar plazos de cuándo acabará todo», concluye el alcalde.