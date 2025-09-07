El final de la dana, lejos por el retraso de las obras públicas

Paco Moreno Valencia Domingo, 7 de septiembre 2025, 00:53 Comenta Compartir

Camino de llegar al primer año después de la tragedia de la dana, es obvio que se ha avanzado en la reconstrucción pero que también queda mucho por hacer. Las cifras que ofrecen las Administraciones públicas señalan numerosos proyectos de recuperación en marcha o ya ejecutados, pero el daño fue tan grande que todavía queda mucho por hacer. Demasiado para unos damnificados que quieren mirar al futuro y limpiarse el barro.

«El barro no pudo con nuestra gente. La tristeza no ahogó nuestra esperanza», se leyó en el manifiesto del acto de recuerdo celebrado en Aldaia el pasado 29 de agosto. Como cada mes, la plataforma de afectados marca esta fecha en su calendario en homenaje a las 228 víctimas mortales en la Comunitat, además de ofrecer unas señales de esperanza. «Numerosos comercios ya han reabierto», subrayan.

¿Pero todo marcha a la velocidad adecuada? Diez meses después de las inundaciones, todavía se están construyendo los cimientos de puentes en Picanya, reparando caminos en Requena en plena campaña de la vendimia o presentando las iniciativas de lo que se quiere hacer en el Parque Natural del Turia, arrasado por completo y cuya reconstrucción se estima en más de 21 millones por parte de la Generalitat, al margen de los trabajos que realiza la Confederación del Júcar.

Eso por citar algunas de las cuestiones más visibles, como ocurre con la reconstrucción de carreteras desaparecidas, aunque el daño más profundo por aquello de que afecta a las familias sigue también en carne viva con miles de plantas bajas cerradas, con persianas retorcidas debido a la fuerza de las aguas. El pequeño comercio está muy lejos de su recuperación, como insistieron esta misma semana representantes de la Confederación Empresarial Valenciana (CEV) a a la nueva comisionada del Gobierno para la reconstrucción, Zulima Pérez. Los empresarios requieren más agilidad en los pagos al Consorcio de Seguros, algo vital para que pueda volver la actividad económica.

Los retrasos se empiezan a acumular en varios frentes. De la palabra «reconstrucción» se ha pasado a la «demora» como ha pasado con la reapertura de los colegios públicos dañados por la dana, cuyas reparaciones marchan a toda velocidad para que estén a punto mañana lunes con el inicio de curso. Las aulas prefabricadas, a pesar de su aparente facilidad de montaje, se han atascado en algunos centros y Ayuntamientos como el de Massanassa se ofrecieron hace unos días a ofrecer aulas alternativas de manera provisional.

Y mientras sucede esto, sigue en barbecho el Plan Endavant, la solución encontrada por la Generalitat para la reconstrucción. El vicepresidente segundo, Gan Pampols, cifró el presupuesto en 29.000 millones de euros, de los que 14.500 millones corresponden a la Generalitat y otros 12.400 millones del Gobierno. La cuestión es que la incomunicación entre las dos Administraciones hace más que difícil un acuerdo sobre esta iniciativa a largo plazo.

De momento, la Administración autonómica ha destinado 2.390 millones de euros para la reconstrucción, según sus cálculos, mientras que en los Presupuestos de 2025 se habla de un total de 2.364 millones. El Ejecutivo central, por su parte, habla de 16.600 millones para obras públicas y ayudas a los Ayuntamientos y particulares.

Esta es la ensalada de cifras tras la dana, aunque otro asunto diferente es la ejecución de todos los presupuestos. La empresa estatal Tragsa ha asumido buena parte de las inversiones que deben realizar los consistorios, a través de una bolsa de empresas dividida en varios lotes de las que echar mano para agilizar así los plazos. Pero la sensación que sale de los Ayuntamientos es que todo va demasiado lento, necesita numerosos permisos y hay demasiadas incertidumbres.

VÍCTIMAS MORTALES 228 personas fallecieron el 29 de octubre debido a la dana en la Comunitat. Las inundaciones causaron también muertos en Castilla-La Mancha (7) y Andalucía (1). Sigue la búsqueda de dos víctimas en Valencia.

MUNICIPIOS 75 fueron declarados afectados con derecho a ayudas estatales para su reconstrucción.

LLUVIAS 771 litros de agua por metro cuadrado cayeron en Turís en 24 horas, lo que triplica el mínimo de una lluvia torrencial.

La reconstrucción de cauces de ríos y barrancos, competencia de la Confederación del Júcar, está ahora en la fase de obras de emergencia, mientras que se planifican soluciones en algunos casos sacadas de cajones donde han estado guardadas largos años. De momento, el plan integral se encuentra en fase de alegaciones y lo más avanzado es la conexión del barranco de la Saleta con el nuevo cauce del Turia, una conducción que pasará por Aldaia y Xirivella que pretende proteger más estas poblaciones además del cercano municipio de Alaquàs. El Consistorio de Valencia ha cuestionado la capacidad del Plan Sur para asumir esta carga, se habla de un máximo de 130 metros cúbicos por segundo, aunque los estudios de la Confederación del Júcar avalan las obras. Un año después de la dana, será la primera obra fuera de las realizadas por la emergencia que se haga para proteger a la población y todavía no se encuentra ni siquiera en fase de licitación.

DAÑOS 17.000 millones de euros es el coste estimado por la Cámara de Comercio en los distintos sectores económicos

INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES 1.754 millones es la factura presentada por los Ayuntamientos para la recuperación de sus infraestructuras y dotaciones públicas. Numerosas obras siguen a la espera de su inicio casi un año después de las inundaciones por la tramitación administrativa.

ASCENSORES 500 edificios siguen sin ascensores en servicio, mientras que más de una docena de municipios están pendientes todavía de iniciar la reconstrucción de las redes de alcantarillado, previo al arreglo de las calles.

LAS PROVINCIAS analiza el estado de los pueblos afectados Durante las próximas semanas, LAS PROVINCIAS recorrerá los municipios afectados por la dana, 75 en la provincia de Valencia según el decreto de ayudas aprobado en su día por el Gobierno. La intención es evaluar lo que se ha avanzado, así como conocer de primera mano las principales necesidades de los damnificados, la ejecución de las obras de reconstrucción y otras carencias «invisibles» como es el caso de las secuelas psicológicas.La afección de las inundaciones es tan variada como la provincia de Valencia. Así, el municipio de Paiporta, el más conocido tras la dana por los enormes daños sufridos, necesita más de 200 millones de euros para su reconstrucción, mientras que en otros casos apenas se llega a unos pocos miles de euros. También hay que mencionar a los municipios incluidos en las ayudas de la Generalitat pero que se han quedado fuera de las aportaciones del Gobierno, al considerar que pueden ser calificados como municipios dana.

