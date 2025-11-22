Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente Aemet confirma el regreso de las lluvias a la Comunitat y activa un doble aviso amarillo en Valencia y Alicante por viento y oleaje
Miembros de la UME vigilan el Ebro durante una crecida. EP

Una empresa valenciana gestiona el sistema de alertas de inundaciones del Ebro que no existe en la Comunitat

La firma Idrica, integrada dentro del grupo empresarial de Global Omnium, está detrás del SAT vigente en Cataluña desde 2002

Arturo Checa

Arturo Checa

Valencia

Sábado, 22 de noviembre 2025, 17:07

En casa del herrero... Ya lo dice el refrán. Hace más de dos décadas que el Ebro y sus cuencas fluviales están protegidas por el ... Sistema de Alerta Temprana (SAT), un sistema capaz de combinar datos de precipitaciones, hidrológicos y de caudales para anticipar una respuesta a una posible crecida. Un sistema del que dispone desde 2002 la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) y que sin embargo no está presente en la zona que controla la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), como quedó trágicamente constatado en la dana.

