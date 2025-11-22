Una empresa valenciana gestiona el sistema de alertas de inundaciones del Ebro que no existe en la Comunitat

En casa del herrero... Ya lo dice el refrán. Hace más de dos décadas que el Ebro y sus cuencas fluviales están protegidas por el ... Sistema de Alerta Temprana (SAT), un sistema capaz de combinar datos de precipitaciones, hidrológicos y de caudales para anticipar una respuesta a una posible crecida. Un sistema del que dispone desde 2002 la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) y que sin embargo no está presente en la zona que controla la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), como quedó trágicamente constatado en la dana.

Pues dicho SAT está gestionado por Idrica, una empresa valenciana especializada en la gestión del ciclo integral del agua y que pertenece al grupo Global Omnium. Pero, desgraciadamente, y como sostiene el dicho, 'en casa del heraro, cuchillo de palo'. Y en la tierra de la empresa gestora, Valencia, habrá que esperar al menos tres años, el tiempo que se espera que pueda implantarse el SAT que en los días de la dana podría haber anticipado hasta una hora la respuesta ante la crecida del Poyo y el resto de barrancos, como ya publicó LAS PROVINCIAS esta semana.

Como detallan desde Idrica, el objetivo de este sistema de alerta es «reducir los daños causados por las inundaciones y proporcionar un sistema de alerta temprana a los actores que gestionan estos eventos, incluyendo protección civil, en la cuenca del río Ebro».

El SAT desarrollado bajo el paraguas de la empresa valenciana permite a la Confederación Hidrográfica del Ebro vigilar una cuenca hidrográfica que abarca una superficie de unos 85.000 km2 y 347 ríos. «Esta zona se caracteriza por la aparición de inundaciones fluviales, pluviales y relámpago, como consecuencia del cambio climático y la combinación de distintos factores geomorfológicos y climatológicos», una descripción de Idrica que se asemeja mucho a lo sucedido en el terrible 29-O.

La firma explica como el SAT se basa en la aplicación Early Warning System (EWS). Esta introduce incluso la Inteligencia Artificial para controlar los epiodios hídricos. Aplica la geoestadística y las técnicas de aprendizaje automático para mejorar la calidad de los datos, y utiliza el motor de inferencia de IA y la heurística para lanzar recomendaciones de gestión. EWS se ejecuta cada 10 minutos para ofrecer una mayor anticipación«, detallan desde Idrica.

Como ya publicó LAS PROVINCIAS el pasado lunes, la presencia del SAT por parte de la Confederación del Júcar, tal y como demuestra un infome del ingeniero Pánfilo Masciangioli, el SAT hubiese permitido lanzar un aviso, como mínimo, con más de una hora de antelación de la llegada del pico de la avenida a l'Horta Sud, ampliando así la posibilidad de haber salvado vidas.