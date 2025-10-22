Los últimos silencios tras la dana de la CHJ y Aemet Los documentos aportados esta semana por ambos organismos al juzgado de Catarroja arrojan varias realidades: eluden dar datos de la lluvia caída el 29-O pese a las preguntas de la jueza, ocultan el aforo fantasma y no informan de los barrancos de Horteta y Gallego tras reclamarlo la instructora como origen del desastre en l'Horta

Hay silencios más atronadores que las palabras. Y ausencias de datos que dicen mucho más que los informes, las estadísticas y las hojas de Excel. Los últimos documentos aportados por la Confederación Hidrográfica del Júcar y la Agencia Estatal de Meteorología al juzgado de Catarroja que trata las posibles consecuencias penales de lo que pasó en el trágico 29-O arrojan una conclusión: el flujo de información de ambos organismos ante la magistrada ni responde a todas las preguntas de la instructora ni aporta todos los datos necesarios para comprobar qué alertas recibió el Cecopi y, sobre todo, si se aportaron los datos necesarios y en los escenarios en los que se avecinaba el peligro.

Los documentos facilitados esta semana por CHJ y Aemet a la jueza de Catarroja, a los que ha tenido acceso LAS PROVINCIAS, constatan no pocos agujeros negros en la información que entregan los dos organismos. Y todo pese a las preguntas realizadas por la magistrada en cuestiones my concretas y acotadas. La primera de ellas: «Se ordena a la Confederación Hidrográfica la remisión de los datos de lluvias en las zonas de influencia del Barranco del Poyo, desde el 22 de octubre de 2024 a 29 de octubre de 2024». Así consta en el oficio remitido por la magistrada a la CHJ. La petición de datos de las precipitaciones caídas aquella tarde en el Poyo y los barrancos anexos, Horteta y Gallego. Y ni una cosa ni otra hace la Confederación.

En un informe de 23 páginas, la CHJ remite al juzgado una tabla con las lluvias caídas en la cuenca del Poyo y zonas anexas: Bugarra, Buseo, Chiva, Picassent, Real de Montroy, Siete Aguas y Vilamarxant. En total, 20 páginas con una constante: 0,0 de precipipitaciones. Porque los registros enviados al juzgado por los responsables de vigilar los caudales llegan hasta las 00 horas del 29 de octubre. Nada más allá. Ni un dato de los registros contabilizados aquel día durante las funestas horas previas a la riada.

No es la única omisión de la CHJ. En el informe remitido a la jueza se expone un mapa con los «puntos de control/pluviómetros» existentes en la zona del barranco del interior de Valencia. Se exponen Bugarra, Vilamarxant, Siete Aguas, Chiva, Rambla del Poyo, Azud de Aguas Potables, Azud de Repartiment, Picassent y Real de Montroy. Ni rastro del punto 'Poyo-Massanassa', el llamado 'aforo fantasma' denunciado por LAS PROVINCIAS, un punto existente pero inactivo a la hora de subir datos al SAIH (Sistema Automático de Información Hidrológica) y que hubiera sido un fiable e importante aviso sobre la que se avecinaba sobre l'Horta. Un punto sobre el que la magistrada ha pedido información a la Confederación pero que sigue sin incluir en los registros judicializados

Y tampoco detalla la CHJ la lluvia caída en los barrancos de Horteta y Gallego, los dos puntos situados ahora por la jueza, a instancias de sendos estudios de la Universitat de València y Alicante, como el origen exacto del fatal tsunami que asoló l'Horta.

Ni siquiera lo hace Aemet, cuyos documentos presentados esta semana al juzgado también dejan muchos agujeros negros. Tampoco sobre los fatídicos Horteta y Gallego. A pesar de que la instructora pregunta explicitamente por ellos: «Datos de lluvias en la cuenca del Poyo desde el 22 al 29 de octubre, incluyendo localidades lindantes, cabecera, desembocadura y barrancos conectados (Horteta, Pozalet, Gallego y Pelos)».

No hay rastro de estas ramblas y barrancos en los papeles de Aemet pese a la específica cuestión de la magistrada. Y casi idéntica omisión respecto a los datos de lluvias el 29-O. Aemet facilita varias tablas de precipitaciones entre el 22 y el 28 de octubre. Del 29, únicamente un mapa con la «probabilidad de superación de los umbrales de 20 mm y 80 mm en 24 horas para el 29», pero nada del agua recogida. Y sobre las estaciones, solo mediciones en las estaciones de Turís, Valencia UPV, Valencia Aeropuerto, Valencia Viveros y Llíria.

Un sinfín de preguntas lanzadas por la jueza que se quedan sin respuesta por parte de la CHJ y AEMET y que desobedecen el requerimiento realizado por el juzgado de Catarroja.

