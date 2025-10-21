La Audiencia da por bueno que Polo no declare como investigado en la causa de la dana

Ni el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Miguel Polo, ni el jefe de los bomberos, José Miguel Basset. La Audiencia Provincial de Valencia ... ha rechazado la comparecencia solicitada como investigados de estas dos personas en la causa abierta por la dana.

Asimismo, el recurso de Emilio Argüeso, ex secretario autonómico de Emergencias, también pedía la comparecencia de la jefa de coordinación del 112 y la técnico de Comunicación de Emergencias, petición que también ha sido rechazada.

La jueza del juzgado 3 de Catarroja había rechazado en primera instancia ya esta propuesta y ahora la Audiencia ratifica este portazo y recuerda que si el recurrente tiene la condición de investigado no puede eficazmente determinar que esas personas tengan esa misma condición de investigadas: «Tampoco tendría legitimación para solicitar la responsabilidad subsidiaria de terceras personas», apunta la jueza, quien agrega que, en todo caso, «no se genera indefensión con la decisión de la Jueza de instrucción».

En su auto, se recuerda que en la presente impugnación, «no es que nos solicite que se practiquen determinadas diligencias de investigación, sino que el contenido del recurso se circunscribe a solicitar que las personas que relaciona no declaren como testigos sino como investigados».