Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Luz verde a la Zona de Bajas Emisiones de Valencia: la Comisión de Patrimonio da su visto bueno
Miguel Polo, en su reciente declaración en el juzgado. LP

La Audiencia da por bueno que Polo no declare como investigado en la causa de la dana

El tribunal también confirma que no se interrogue en esta condición al jefe de Bomberos, a la jefa del 112 y a una técnica de Comunicación de Emergencias

M. García

Valencia

Martes, 21 de octubre 2025, 13:39

Comenta

Ni el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Miguel Polo, ni el jefe de los bomberos, José Miguel Basset. La Audiencia Provincial de Valencia ... ha rechazado la comparecencia solicitada como investigados de estas dos personas en la causa abierta por la dana.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El SEPE publica miles de vacantes para trabajar en colegios sin oposición y sin necesidad de experiencia
  2. 2 Los alumnos que reciban los 500 euros de la dana tendrán que justificar la ayuda con facturas
  3. 3 La Policía confirma que el hombre hallado muerto en un contenedor es el exmarido de la alcaldesa de Almassora
  4. 4

    La codicia de los estibadores corruptos del puerto de Valencia: «Te dan dos millones y pico, ¿no tienes bastante?»
  5. 5 Las apps y servicios afectados por la caída de Amazon Web Services: de bancos y telefonía a videojuegos famosos
  6. 6

    El peligro oculto bajo tierra de los ficus de Colón
  7. 7

    Sanidad lanza cerca de mil plazas para reforzar ocho zonas de difícil cobertura en la Comunitat Valenciana
  8. 8 Aemet alerta de noches tropicales entre semana y posible lluvia para el Medio Maratón de Valencia
  9. 9

    Alicia Miralles, la mujer que consoló a la reina en medio del caos
  10. 10 La Policía confirma que el hombre hallado muerto en un contenedor es el exmarido de la alcaldesa de Almassora

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias La Audiencia da por bueno que Polo no declare como investigado en la causa de la dana

La Audiencia da por bueno que Polo no declare como investigado en la causa de la dana