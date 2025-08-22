Las localidades donde más está lloviendo hoy viernes en la Comunitat: hasta 47 l/m2 en una hora Aemet ha activado un aviso amarillo hasta las 22 horas

Nacho Ortega Valencia Viernes, 22 de agosto 2025, 15:40 | Actualizado 16:32h. Comenta Compartir

Toda la Comunitat Valenciana, con la excepción del norte de Castellón y el sur de Alicante, está este viernes, entre las 14 y las 21.59 horas, en aviso amarillo por lluvias que pueden dejar hasta 20 litros por metro cuadrado y tormentas que pueden ir acompañadas de granizo, según Aemet.

En Agres se han recogido más de 47 l/m2 en apenas una hora, entre las 14.30 y 15.30 h., y la tormenta continuaba aumentando los registros por la tarde.

Las localidades donde más está lloviendo este 22 de agosto, según datos de la red de estaciones de Avamet a las 16.30, son:

Agres les Eres 55,8

Alfafara Ermita Verge de la Llum 40,0

Ayora La Hunde 36,6

Alfafara Ajuntament 33,0

Requena Finca San Blas 32,6

Enguera Benali ADENE 31,0

Ontinyent els Gínjols 30,4

Ontinyent Sant Josep 30,2

Enguera El Transformador 28,8

Vallada Molí de Baix 27,6

Agres la Valleta 27,0

Ontinyent Sta. Anna nord 26,0

Vallada 24,0

Ontinyent Alt de Toledo 23,6

Agullent 22,2

Enguera Benigüengo 21,4

Ayora La Vega 21,4

Aielo de Malferit centre 17,5

Alfafara Bolumini climatoclab 15,3

Enguera ADENE Navalón 15,2

Ayora Casa Benito 15,0

Ontinyent IES Jaume I 14,8

Ayora Huerto Ecológico Agua Nueva 13,7

Requena 13,2

Ayora Peñón de Los Machos/Casa Pi 13,2

Ontinyent les Aigües 12,9

Moixent la Foia 12,4

Bicorp Los Botijos 11,6

Muro d′Alcoi Font del Baladre 11,4

Requena (Coop. Nuestra Señora del Rosario) El Rebollar 10,4

Ares del Maestrat la Vall de Catí (Electra del Maestrazgo) 10,2

Previsión para el sábado y el domingo

Aemet pronostica para el sábado 23 de agosto intervalos nubosos, con nubosidad de evolución diurna en el interior por la tarde. Se esperan chubascos ocasionalmente acompañados de tormenta en el interior de Castellón por la tarde, sin descartar que sean localmente fuertes. Temperaturas mínimas en ligero descenso en la mitad sur y sin cambios en el resto; máximas en ascenso, que será ligero en Alicante. Viento flojo variable, tendiendo por la tarde a sur y sureste flojo, con intervalos de intensidad moderada en el litoral de Valencia y de Castellón.

Para el domingo 24 se espera cielo poco nuboso, tendiendo a intervalos nubosos por la tarde, cuando se esperan chubascos y tormentas en el interior norte, que podrían ser localmente fuertes y extenderse al resto a últimas horas. Temperaturas mínimas sin cambios, salvo ascensos en el norte de Castellón, y máximas en ascenso. Viento flojo variable, tendiendo a sureste flojo la segunda mitad del día, con intervalos de intensidad moderada en el litoral de Valencia.

La previsión del tiempo en Valencia, Alicante y Castellón

Previsión del tiempo en Valencia

Previsión del tiempo en Alicante

Previsión del tiempo en Castellón

Previsión para el lunes

Aemet pronostica para el lunes 25 cielo muy nuboso, disminuyendo a intervalos nubosos a últimas horas. Probables chubascos y tormentas generalizados, sin descartar que sean localmente fuertes y persistentes en la mitad norte. Temperaturas mínimas en ascenso y máximas en descenso. Viento flojo variable, tendiendo a este y sureste flojo con aumentos ocasionales de intensidad la segunda mitad del día.

Temas

Lluvias en la Comunitat Valenciana