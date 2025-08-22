Aemet confirma más chubascos acompañados de tormentas para el fin de semana en la Comunitat y señala las zonas donde lloverá

D. Merino Viernes, 22 de agosto 2025, 18:09 Comenta Compartir

Los peores presagios se confirmaron con la llegada de las tormentas y el granizo este viernes a la Comunitat Valenciana. El calor extremo de las últimas semanas ha dado paso a cierta inestabilidad, una tónica que por lo que parece se mantendrá en el penúltimo fin de semana de agosto. En este sentido, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha actualizado su previsión para los próximos días en los que se espera más agua en territorio valenciano.

El organismo estatal prevé para este sábado 23 de agosto intervalos nubosos, con nubosidad de evolución diurna en el interior por la tarde. Además, se esperan chubascos ocasionalmente acompañados de tormenta en el interior de Castellón por la tarde, sin descartar que sean localmente fuertes. Los termómetros no experimentarán grandes cambios, mínimas en ligero descenso en la mitad sur y máximas en ascenso, que será ligero en Alicante.

De cara al domingo 24 la dinámica será muy similar. Aemet vaticina cielos practicamente despejados con tendencia a nubosos por la tarde, cuando se esperan chubascos y tormentas en el interior norte, que podrían ser localmente fuertes y extenderse al resto de la Comunitat a última hora de la jornada. Temperaturas mínimas sin cambios, salvo ascensos en el norte de Castellón, y máximas en ascenso.

Para el lunes 25, todavía con cierta incertidumbre por la lejanía en la previsión, las lluvias volverán a hacer acto de presencia. En este sentido, Aemet pronostica cielo muy nuboso, disminuyendo a intervalos nubosos al final del día. La mitad norte se verá afectada de nuevo por probables chubascos y tormentas generalizados, sin descartar que sean localmente fuertes. Máximas de 32 y mínimas de 24 grados.

Previsión para las próximas semanas

El modelo europeo apunta a cambios en el tiempo a partir del domingo con la aproximación de un frente atlántico que irá entrando por el noroeste peninsular. En este sentido, la jornada arrancará con nubes altas matinales e irá aumentando la nubosidad de oeste a este, con precipitaciones en el tercio septentrional que irán acompañadas de tormenta por la tarde en el interior nordeste.

El pronóstico hace prever que las temperaturas durante los últimos días de agosto ronden la media de la época en la Península e incluso que puedan ser ligeramente frescas para la época en toda la vertiente atlántica. Un final más o menos apacible del verano climatológico de 2025.

Una previsión que coincide con Aemet que apunta a que las precipitaciones, serán superiores a las habituales en zonas del tercio norte peninsular y Baleares. En otras zonas del territorio también podrán registrarse lluvias, aunque con muy poca probabilidad en el extremo sur peninsular. Cabe destacar que la atmósfera se encuentra muy activa y la incertidumbre en el pronóstico es más alta que de costumbre.

Durante la semana del 8 al 14 de septiembre las temperaturas serían superiores a las normales en el este peninsular, sin que se pueda en estos momentos detallar una tendencia para las precipitaciones.