Urgente Las lluvias ya descargan en la Comunitat y Aemet activa un aviso por tormentas hasta la noche
El parque de La Glorieta de Requena durante la lluvia, donde esta tarde se inaugura Ferevin. LP

Las tormentas vuelven al interior de Valencia y dejan 32 litros en Requena

Enguera contabiliza 30 litros por metro cuadrado en media hora, Ayora recoge 19 litros por metro cuadrado frente a los 11 caídos Bicorp

R. González

Dénia

Viernes, 22 de agosto 2025, 13:58

Las tormentas han regresado este viernes al interior de la provincia de Valencia. En cerca de una hora han dejado 21 litros por metro cuadrado en Requena, en la zona de la Finca San Blas, según los datos de Avamet, la Asociación Valenciana de Meteorología Josep Peinado. Esta cantidad se ha elevado hasta los 32 con el paso del tiempo.

En esta localidad ha comenzado a llover poco después de las 12.30 horas. El agua caía con intensidad y ha sorprendido a los viandantes. La localidad se preparaba para la inauguración de la feria del vino Ferevin, prevista esta tarde en el parque de La Glorieta.

También ha descargado la tormenta en Enguera. Allí, poco antes de las 14 horas comenzaron los chubascos y en apenas media hora ya habían alcanzado los 30 litros.

En Ayora se han recogido 19 litros por metro cuadrado. Por debajo de esa cifra se encuentran los 11 litros contabilizados en Bicorp.

El aviso amarillo de Aemet por lluvia, tormentas y granizo ha comenzado a las 14 horas y se prolongará hasta las 22. Afecta a toda la Comunitat, excepto a la mitad sur de la provincia de Alicante y el norte de Castellón. En todo el interior de Valencia se esperan precipitaciones acumuladas en una hora de unos 30 litros, aunque localmente podrían alcanzarse los 40.

