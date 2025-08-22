Las lluvias ya descargan en la Comunitat y Aemet activa un aviso por tormentas hasta la noche Esta tarde se van a formar chubascos con tormenta en zonas del interior que serán localmente fuertes y podrían alcanzar a zonas del litoral, según Aemet

Nacho Ortega Valencia Viernes, 22 de agosto 2025, 13:28 | Actualizado 14:18h.

La tormenta anunciada por Aemet ha empezado a dejar las primeras precipitaciones en la Comunitat Valenciana. Toda la Comunitat Valenciana, con la excepción del norte de Castellón y el sur de Alicante, está este viernes, entre las 14 y las 21.59 horas, en aviso amarillo por lluvias que pueden dejar hasta 20 litros por metro cuadrado y tormentas que pueden ir acompañadas de granizo, según Aemet.

Hasta las 14 horas, según la red de Avamet, se habían recogido 32 l/m2 en Requena y 17 en Ayora, había llovido en puntos como Bicorp, Ares del Maestrat, Xixona, Bocairent o Alcoi y la previsión es que por la tarde se produzcan tormentas en el interior de Castellón. «Esta tarde se van a formar chubascos con tormenta en zonas del interior que serán localmente fuertes y podrían alcanzar a zonas del litoral de forma más dispersa», advierte Aemet.

Según informa el 112CV, la Comunitat Valenciana está en «alto riesgo» este viernes de tormentas secas, que pueden ir acompañadas de aparato eléctrico y que «pueden ser peligrosas si no se tienen en cuenta una serie de precauciones», especialmente, de estar en zona de montaña.

Esta tarde se van a formar chubascos con tormenta en zonas del interior que serán localmente fuertes y podrían alcanzar a zonas del litoral de forma más dispersa. Rayos previstos hoy. Integración en 24 horas. pic.twitter.com/vaGxfUbq8J — AEMET Comunitat Valenciana (@AEMET_CValencia) August 22, 2025

Lluvias caídas en la Comunitat este viernes hasta las 14.15 horas, según la red de estaciones de Avamet:

Requena Finca San Blas 32,4

Ayora La Vega 17,4

Ayora La Hunde 15,0

Ayora Huerto Ecológico Agua Nueva 13,0

Requena 12,6

Ayora Casa Benito 12,0

Requena (Coop. Nuestra Señora del Rosario) El Rebollar 10,4

Bicorp Los Botijos 10,2

Ayora Peñón de Los Machos/Casa Pi 10,0

Ares del Maestrat la Vall de Catí (Electra del Maestrazgo) 9,4

Ayora Calle Montemayor 8,9

Requena San Antonio 8,0

Ayora Plaza Mayor 7,6

Ayora Polígono / Apicultura Cerdá 7,1

Ayora La Solana 5,8

Ayora Coop. Agrícola la Ayorense 5,4

Ayora IES Fernando III 4,8

Utiel este 3,6

Cortes de Arenoso San Vicente de Piedrahita 1,8

Requena Casas del Río 1,2

Ondara 0,6

Quesa Campamento Río Grande 0,5

Quesa EcoCampingQuesa 0,4

Siete Aguas 0,4

Xixona Rambla de La Sarga 0,3

Bocairent Rambla de Mariola 0,2

Alcoi Menejador (ACIF) 0,2

Alcoi Urb. Montesol 0,2

Penàguila Safari Aitana 0,2