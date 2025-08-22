Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Las lluvias ya descargan en la Comunitat y Aemet activa un aviso por tormentas hasta la noche

Las lluvias ya descargan en la Comunitat y Aemet activa un aviso por tormentas hasta la noche

Esta tarde se van a formar chubascos con tormenta en zonas del interior que serán localmente fuertes y podrían alcanzar a zonas del litoral, según Aemet

Nacho Ortega

Nacho Ortega

Valencia

Viernes, 22 de agosto 2025, 13:28

La tormenta anunciada por Aemet ha empezado a dejar las primeras precipitaciones en la Comunitat Valenciana. Toda la Comunitat Valenciana, con la excepción del norte de Castellón y el sur de Alicante, está este viernes, entre las 14 y las 21.59 horas, en aviso amarillo por lluvias que pueden dejar hasta 20 litros por metro cuadrado y tormentas que pueden ir acompañadas de granizo, según Aemet.

Hasta las 14 horas, según la red de Avamet, se habían recogido 32 l/m2 en Requena y 17 en Ayora, había llovido en puntos como Bicorp, Ares del Maestrat, Xixona, Bocairent o Alcoi y la previsión es que por la tarde se produzcan tormentas en el interior de Castellón. «Esta tarde se van a formar chubascos con tormenta en zonas del interior que serán localmente fuertes y podrían alcanzar a zonas del litoral de forma más dispersa», advierte Aemet.

Según informa el 112CV, la Comunitat Valenciana está en «alto riesgo» este viernes de tormentas secas, que pueden ir acompañadas de aparato eléctrico y que «pueden ser peligrosas si no se tienen en cuenta una serie de precauciones», especialmente, de estar en zona de montaña.

Lluvias caídas en la Comunitat este viernes hasta las 14.15 horas, según la red de estaciones de Avamet:

Requena Finca San Blas 32,4

Ayora La Vega 17,4

Ayora La Hunde 15,0

Ayora Huerto Ecológico Agua Nueva 13,0

Requena 12,6

Ayora Casa Benito 12,0

Requena (Coop. Nuestra Señora del Rosario) El Rebollar 10,4

Bicorp Los Botijos 10,2

Ayora Peñón de Los Machos/Casa Pi 10,0

Ares del Maestrat la Vall de Catí (Electra del Maestrazgo) 9,4

Ayora Calle Montemayor 8,9

Requena San Antonio 8,0

Ayora Plaza Mayor 7,6

Ayora Polígono / Apicultura Cerdá 7,1

Ayora La Solana 5,8

Ayora Coop. Agrícola la Ayorense 5,4

Ayora IES Fernando III 4,8

Utiel este 3,6

Cortes de Arenoso San Vicente de Piedrahita 1,8

Requena Casas del Río 1,2

Ondara 0,6

Quesa Campamento Río Grande 0,5

Quesa EcoCampingQuesa 0,4

Siete Aguas 0,4

Xixona Rambla de La Sarga 0,3

Bocairent Rambla de Mariola 0,2

Alcoi Menejador (ACIF) 0,2

Alcoi Urb. Montesol 0,2

Penàguila Safari Aitana 0,2

Publicidad

Top 50
  1. 1 Aemet activa un aviso amarillo este viernes por chubascos y tormentas localmente fuertes en Valencia y señala las zonas donde caerán
  2. 2 Detenido un cirujano en Alicante tras morir su padre después de que le amputara varios dedos
  3. 3 Colas de jóvenes para comprar y consumir marihuana en un club privado clausurado por el Ayuntamiento de Valencia
  4. 4

    Un restaurante valenciano aspira a ser el local más bonito del mundo
  5. 5 Valencia estrena nuevo parking con hasta 162 plazas a apenas media hora a pie del centro
  6. 6 El precio de vivir en una casa con piscina en Valencia
  7. 7

    Noches eternas en Malilla: «Estoy despierta a las 3AM por el ruido de las obras»
  8. 8 Detenido en Francia el autor del crimen de la autocaravana, una turista asesinada de 40 cuchilladas en Alcossebre
  9. 9 Un conductor causa la muerte de un motorista al realizar un giro indebido en un tramo de línea continua en Almàssera
  10. 10

    2.880 gomas de borrar para salvar la bóveda celeste de Jesuitas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Las lluvias ya descargan en la Comunitat y Aemet activa un aviso por tormentas hasta la noche

Las lluvias ya descargan en la Comunitat y Aemet activa un aviso por tormentas hasta la noche