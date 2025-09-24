Aemet señala la fecha en la que podrían regresar las tormentas a la Comunitat y en qué zonas Para este jueves se espera una pequeña subida de las temperaturas

J.Zarco Miércoles, 24 de septiembre 2025, 18:15

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) no descarta la presencia de lluvias este jueves en la Comunitat Valenciana. Eso sí serían dispersas y durante la segunda mitad del día, por lo que el organismo no ha activado como sí hace en otras ocasiones el aviso amarillo.

Este jueves 25 de septiembre la previsión es de cielo con intervalos nubosos. Baja probabilidad de precipitaciones débiles dispersas. En Castellón desde las 18:00 horas hasta el final del día hay un 45% de opciones, mientras que en Montanejos y Segorbe un 35%. Durante la mañana y en el resto de zonas ese portentaje baja a apenas un 10% como máximo.

Las temperaturas mínimas subirán en el interior norte de Valencia y con cambios locales en el resto, mientras que las máximas tendrán un ligero ascenso. Viento flojo de dirección variable a primeras y últimas horas, tendiendo a flojo de componente este por la tarde.

Para el viernes 26 Aemet pronostica un cielo poco nuboso o despejado con intervalos nubosos en litorales durante la madrugada, donde no se descartan precipitaciones, que podrían ser localmente moderadas en el litoral central. Las máximas en ascenso, salvo en el litoral de la mitad norte, donde no se esperan cambios. Viento flojo de dirección variable a primeras y últimas horas, tendiendo en horas centrales a flojo del oeste en el interior, del sur en el litoral de Alicante y del sureste en resto del litoral.

El sábado 27, cielo poco nuboso con intervalos nubosos en el interior por la tarde. Mínimas con ligeros ascensos locales y máximas en ascenso generalizado. Viento flojo variable a primeras y últimas horas, tendiendo durante las horas centrales a flojo del oeste en el interior, del sur en el litoral de Alicante y del este en el resto del litoral.

Aunque aún quedan varios días, para el domingo 28 no se descartan chubascos acompañados de tormenta en el norte de Castellón, que pueden extenderse al resto de la mitad norte de forma más débil y dispersa. Las mínimas se incrementarían y las máximas en descenso en zonas de interior y sin cambios en el resto. Viento flojo variable a primeras horas, tendiendo a componente este a partir de mediodía.